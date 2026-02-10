الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى

نظم جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية التابع لهيئة الإستخبارات العسكرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة عددا من الدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل الضباط للعمل كمراقبين عسكريين وضباط هيئة قيادة وقيادات عليا ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وتأهيل القوات والوحدات المصرية المخطط مشاركتها فى بعثات الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى .

تم تنظيم دورة المراقبين العسكريين بالأمم المتحدة بالتعاون مع عدد من مراكز تدريب دولية متخصصة فى عمليات الأمم المتحدة للسلام من عدة دول من بينها ألمانيا والمجر.

وشارك فى تنفيذ البرامج نخبة من أساتذة الجامعات المصرية وممثلو وزارتى الداخلية والخارجية ومدربون دوليون معتمدون وعدد من خبراء الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى والمنظمات الدولية المختلفة.

كما تم تنفيذ تطبيقات ومحاكيات تحاكى بيئات عمل بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بمشاركة عناصر من قوات المظلات بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بما يسهم فى تعزيز الجاهزية الميدانية للكوادر البشرية ، بالإضافة إلى قيام الجهاز بتنفيذ برامج التدريب ما قبل النشر للقيادات العليا بالقارة الأفريقية المرشحة للعمل فى المناصب القيادية المختلفة داخل بعثات السلام .

ويحرص جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية أثناء فترات تأهيل القوات والوحدات المصرية المخطط مشاركتها فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى على التعاون مع المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية من خلال برامج متكاملة تشمل الإعداد الفنى والتخصصى بما يتناسب مع طبيعة مهام حفظ السلام مع التركيز على الإلتزام بالقانون الدولى الإنسانى وإحترام حقوق الإنسان .

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المرشحة للمشاركة فى مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى بما يعكس الدور الريادى لجمهورية مصر العربية فى دعم السلام والإستقرار على المستويين الإقليمى والدولي.