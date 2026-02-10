قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من هو الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي الجديد؟
انطلاق الجلسة الطارئة لمجلس النواب للنظر في التعديل الوزاري
بعد تولي عبد العزيز قنصوة.. ملفات هامة على مكتب وزير التعليم العالي الجديد
مجلس النواب يستعرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى

القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد إبراهيم

نظم جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية التابع لهيئة الإستخبارات العسكرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة عددا من الدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل الضباط للعمل كمراقبين عسكريين وضباط هيئة قيادة وقيادات عليا ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وتأهيل القوات والوحدات المصرية المخطط مشاركتها فى بعثات الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى .

تم تنظيم دورة المراقبين العسكريين بالأمم المتحدة بالتعاون مع عدد من مراكز تدريب دولية متخصصة فى عمليات الأمم المتحدة للسلام من عدة دول من بينها ألمانيا والمجر.

وشارك فى تنفيذ البرامج نخبة من أساتذة الجامعات المصرية وممثلو وزارتى الداخلية والخارجية ومدربون دوليون معتمدون وعدد من خبراء الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى والمنظمات الدولية المختلفة.

كما تم تنفيذ تطبيقات ومحاكيات تحاكى بيئات عمل بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بمشاركة عناصر من قوات المظلات بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بما يسهم فى تعزيز الجاهزية الميدانية للكوادر البشرية ، بالإضافة إلى قيام الجهاز بتنفيذ برامج التدريب ما قبل النشر للقيادات العليا بالقارة الأفريقية المرشحة للعمل فى المناصب القيادية المختلفة داخل بعثات السلام .

ويحرص جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية أثناء فترات تأهيل القوات والوحدات المصرية المخطط مشاركتها فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى على التعاون مع المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية من خلال برامج متكاملة تشمل الإعداد الفنى والتخصصى بما يتناسب مع طبيعة مهام حفظ السلام مع التركيز على الإلتزام بالقانون الدولى الإنسانى وإحترام حقوق الإنسان .

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المرشحة للمشاركة فى مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى بما يعكس الدور الريادى لجمهورية مصر العربية فى دعم السلام والإستقرار على المستويين الإقليمى والدولي.

القوات المسلحة جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية هيئة الإستخبارات العسكرية الأمم المتحدة الإتحاد الأفريقي

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

محافظ بني سويف

غنيم يتفقد سير العمل في حملة التبرع بالدم بديوان عام محافظة بني سويف

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير قرية ميت الليث هاشم بمركز المحلة الكبرى

انتشال جثة غريق

المنيا .. انتشال جــ.ـثة شاب من البحر اليوسفي في سمالوط

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

طريقة تحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

