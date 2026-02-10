بميزات احترافية .. إنفينيكس تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

تُشوق شركة إنفينيكس لهاتفها القادم نوت 60 برو، وتشير الصور الأولية إلى أنه يجمع بين عناصر تصميمية من بعض أكثر الهواتف شهرةً في العام الماضي.

يُظهر الإعلان التشويقي وحدة كاميرا جديدة كبيرة تُشبه أحدث هواتف آيفون 17 برو، ولكنها تستعير عنصرًا تصميميًا مستوحى من هاتف ناثينج 3



بالنظر إلى الملصق الترويجي، يتميز هاتف Infinix Note 60 Pro بوحدة كاميرا خلفية بارزة مستوحاة على ما يبدو من تصميم iPhone 17 Pro Max. لكن ما يلفت الانتباه حقًا هو شاشة العرض النشطة بتقنية المصفوفة في هذه الوحدة. كما يتوفر أيضًا لوحة عرض نشطة بتقنية المصفوفة النقطية لعرض معلومات مثل الوقت والطقس والإشعارات وعناصر التحكم في الموسيقى وحالة الشحن. وتُضفي العناصر البصرية الديناميكية في الجزء الخلفي من الهاتف لمسة إبداعية تُشابه واجهة Glyph الخاصة بهاتف Nothing Phone (3)، ولكن مع لمسة خاصة.

ميزات هاتف إنفينيكس نوت 60 برو

تم الكشف عن هاتف Infinix Note 60 Pro بشاشة عرض خلفية من نوع Matrix

يُضفي اللون البرتقالي الشمسي، إلى جانب خيارات الألوان الجديدة، مظهرًا جديدًا نابضًا بالحياة على هاتف Note 60 Pro.

قد أكدت الشركة أيضًا أن هذا الهاتف متوسط ​​المدى سيُزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 7s من الجيل الرابع بتقنية 5G.

يتميز الهاتف بشاشة Ultra HDR طويلة مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز. ويعمل ببطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 90 واط وتقنية "إصلاح البطارية الذاتي" الجديدة.

تشمل الميزات البارزة الأخرى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بتقنية Night Master، ومكبرات صوت ستيريو مضبوطة من JBL، ولوحة خلفية فاخرة من الجلد، ونظام تبريد ثلاثي الأبعاد بتقنية IceCore VC للحفاظ على درجة حرارة مثالية، وغيرها. لم تُعلن الشركة بعد عن تاريخ الإطلاق وتفاصيل السعر، ولكن من المتوقع أن يُطرح الجهاز قريبًا. يُتوقع الكشف عن هاتف Infinix Note 60 Pro خلال فعاليات مؤتمر MWC 2026.