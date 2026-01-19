لمحدودي الدخل.. انفينكس تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

أطلقت شركة إنفينيكس مؤخرًا هاتفًا ذكيًا جديدًا منخفض التكلفة بتصميم أنيق وعصري. يتميز هاتف إنفينيكس نوت إيدج بهيكل نحيف، رغم احتوائه على بطارية ضخمة. كما يأتي بشاشة AMOLED منحنية ومجموعة متوازنة من المواصفات الأساسية التي تضمن أداءً جيدًا وعمر بطارية طويلًا للاستخدام اليومي. إليك أهم مواصفاته:

هاتف Infinix Note Edge

مواصفات هاتف إنفينيكس نوت إيدج

يتميز هاتف Infinix Note Edge الجديد بتصميمه النحيف والعصري، حيث يبلغ سمكه 7.2 ملم فقط ووزنه حوالي 185 جرامًا. ويحتوي في واجهته على شاشة AMOLED منحنية طويلة مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتقنية تعتيم PWM بتردد 2160 هرتز، وسطوع يصل إلى 4500 شمعة/م²، بالإضافة إلى طبقة حماية Corning Gorilla Glass 7i.

يعمل هاتف Infinix Note Edge بمعالج MediaTek Dimensity 7100، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2. ويعتمد الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 45 واط والشحن العكسي بقدرة 10 واط.

ميزات هاتف انفينيكس

أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، بينما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

تشمل الميزات البارزة الأخرى منفذ الأشعة تحت الحمراء، وماسح بصمة مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو بتقنية JBL، وتقنية بلوتوث 5.3، وتقنية NFC، ونظام تشغيل أندرويد 16 مع واجهة XOS 16 مُخصصة، بالإضافة إلى تصنيف IP65 لمقاومة الماء والغبار.

أعلنت شركة إنفينيكس عن هاتف Note Edge بسعر يبدأ من 200 دولار أمريكي. يتوفر هذا الجهاز بألوان متعددة، وهي: التيتانيوم القمري، والأزرق النجمي، والأسود الداكن، والأخضر الحريري.