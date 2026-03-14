قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات الفاضحة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة طليق المطربة رحمة محسن للمحاكمة الجنائية، في اتهامه بنشر فيديوهات مخلة لها وتسريبها عبر مواقع التواصل.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مباحث القاهرة من ضبط المشكو في حقه بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وأحاله العميد أحمد وجيه مفتش مباحث القاهرة الجديدة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت المطربة رحمة محسن، تقدمت ببلاغ ضد طليقها، لاتهامه بترويج مقاطع فيديو خاصة تم تصويرها خلال فترة زواجهما دون علمها، واتهمته بارتكاب جرائم نشر فيديوهات خاصة.

وأكدت رحمة محسن إنها فوجئت بأن المشكو في حقه، صورها خلسة خلال العلاقة الزوجية، مستغلًا ثقتها به، وبعد الانفصال بدأ في ترويج ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.