لبنان.. 7 شهداء جراء قصف الاحتلال حي الراهبات في مدينة النبطية
واشنطن تسمح ببيع مزيد من النفط الروسي لتخفيف صدمة الأسعار
أسعار الريال السعودي ودرهم الإمارات أمام الجنيه اليوم السبت 14مارس 2026
عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت
مباريات السبت .. ريال مدريد يواجه إلتشي في الدوري الإسباني
معترضا على الظروف.. الغندور يطرح سؤالا عن مباراة الزمالك بالكونفدرالية
صلاة التراويح.. ما حكم قراءة سورة الصمد والصلاة على النبي بين ركعاتها؟
5 أزمات تضغط على الزمالك قبل مباراة أوتوهو الكونغولي في الكونفيدرالية
فى رمضان.. ما القدر المناسب من قراءة القرآن في صلاة التراويح ؟
حركة الملاحة بمضيق هرمز تهبط إلى أدنى مستوى مع تشديد طهران للحصار
موعد مباراة المصري البورسعيدي و شباب بلوزداد والقنوات الناقلة
حماس تدعو إيران لعدم استهداف دول الجوار
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

لماذا تشعر بالغثيان في رمضان؟ أسباب مفاجئة تحدث بعد الإفطار وطرق بسيطة للتخلص منه

الغثيان

يعاني بعض الصائمين في شهر رمضان من الشعور بالغثيان سواء قبل الإفطار أو بعده، وهو شعور مزعج قد يفسد متعة تناول الطعام بعد يوم طويل من الصيام. وقد يعتقد البعض أن هذا الأمر طبيعي بسبب الجوع، لكن في كثير من الحالات يكون مرتبطًا بعادات غذائية خاطئة أو تغيرات مفاجئة في النظام الغذائي.

فخلال رمضان تتغير مواعيد الأكل والنوم، كما يميل البعض إلى تناول كميات كبيرة من الطعام خلال وقت قصير، وهو ما قد يسبب اضطرابات في المعدة ويؤدي إلى الشعور بالغثيان.

تناول الطعام بسرعة بعد الإفطار

من أكثر الأسباب شيوعًا للغثيان في رمضان تناول الطعام بسرعة كبيرة بعد أذان المغرب. فبعد ساعات طويلة من الصيام تكون المعدة فارغة، وعند امتلائها فجأة بكميات كبيرة من الطعام قد يحدث اضطراب في الهضم يؤدي إلى الشعور بالغثيان أو الانتفاخ.

ولهذا تنصح خبيرة التغذية سكينة جمال، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ببدء الإفطار بالتمر والماء أو الشوربة، ثم الانتظار لبضع دقائق قبل تناول الوجبة الرئيسية، حتى تستعيد المعدة نشاطها تدريجيًا.

الأطعمة الدسمة والمقلية

تمتلئ موائد رمضان عادة بالأطعمة الدسمة والمقلية مثل السمبوسة والمقليات، وهي أطعمة قد تكون صعبة الهضم وتسبب تهيج المعدة. وعند تناولها بكميات كبيرة قد يشعر الصائم بالغثيان أو الامتلاء الشديد.

ومن الأفضل تقليل الأطعمة الدهنية والاعتماد على الأطعمة المطهية بطريقة صحية مثل المشوي أو المسلوق.

انخفاض مستوى السكر في الدم

قبل الإفطار قد يشعر بعض الصائمين بالغثيان نتيجة انخفاض مستوى السكر في الدم بعد ساعات طويلة من الصيام. وقد يصاحب ذلك أعراض أخرى مثل الدوخة أو التعب أو الصداع.

وغالبًا ما يختفي هذا الشعور بعد تناول التمر أو الطعام الذي يساعد على رفع مستوى السكر تدريجيًا في الجسم.

قلة شرب الماء

الجفاف من الأسباب التي قد تؤدي إلى الشعور بالغثيان في رمضان، خاصة إذا لم يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل بين الإفطار والسحور.

لذلك ينصح بشرب الماء بانتظام خلال ساعات الليل، وتجنب المشروبات الغازية أو المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين.

الإفراط في الحلويات الرمضانية

تعتبر الحلويات الرمضانية مثل الكنافة والقطايف من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، لكنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون. وعند تناولها بكثرة قد تسبب اضطرابات في المعدة تؤدي إلى الشعور بالغثيان.

ولهذا من الأفضل تناول الحلويات بكميات معتدلة وبعد مرور بعض الوقت على الإفطار.

تناول السحور بطريقة غير صحية

وجبة السحور الثقيلة أو الدسمة قد تسبب أيضًا الشعور بالغثيان خلال ساعات الصيام، خاصة إذا كانت تحتوي على أطعمة دهنية أو حارة.

ويفضل أن تكون وجبة السحور خفيفة ومتوازنة وتحتوي على أطعمة سهلة الهضم مثل الزبادي والفواكه والشوفان.

نصائح لتجنب الغثيان في رمضان

هناك بعض النصائح البسيطة التي قد تساعد على تقليل الشعور بالغثيان خلال رمضان، منها:

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا
تقسيم الوجبات بين الإفطار والسحور
تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية
شرب الماء بكميات كافية
الحصول على قسط كافٍ من النوم
ممارسة المشي الخفيف بعد الإفطار

متى يجب استشارة الطبيب؟

في بعض الحالات قد يكون الغثيان المتكرر علامة على مشكلة صحية مثل التهاب المعدة أو ارتجاع المريء. وإذا استمر الغثيان لفترة طويلة أو كان مصحوبًا بقيء أو ألم شديد في المعدة، فمن الأفضل استشارة الطبيب..

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر 2026

موعد عيد الفطر 2026 الجمعة أم السبت؟ أهلا بالعيد دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

السعودية

أصوات الإنذار المبكر تدوي بأرجاء السعودية مع الساعات الأولى لفجر السبت

الحكومة

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

نتنياهو يصلي عند حائط المبكى

بعد تصريحات نتنياهو عن مجيء المسيح المخلّص .. لماذا ينتظره اليهود في ظل الحرب مع إيران؟

طائرة تزود بالوقود

قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية

الارصاد

تحذير من "سيول" في سيناء وأمطار غزيرة بالمحافظات .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

صلاة عيد الفطر

أهلا بالعيد.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في محافظات مصر

الزمالك

تعليق ناري من عامر العمايرة خبير اللوائح على عقوبة رابطة الأندية ضد الزمالك

ترشيحاتنا

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

موعد صرف معاشات إبريل 2026

بعد بيان هيئة التأمينات.. موعد صرف معاشات إبريل 2026 والزيادة ونسبة تطبيقها

بالصور

نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد