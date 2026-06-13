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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعرض الأنبا كاراس لحادث سيارة والبابا تواضروس يطمئن على حالته الصحية

البابا تواضروس ونيافة الأنبا كاراس
البابا تواضروس ونيافة الأنبا كاراس
ميرنا رزق

أعلنت إيبارشية مطروح والخمس مدن الغربية وجزيرة مالطا تفاصيل الحالة الصحية لنيافة الأنبا كاراس، وذلك عقب تعرضه لحادث سيارة، مؤكدة أن حالته مستقرة ولا توجد إصابات خطيرة، مع توصية طبية بالراحة التامة لفترة مؤقتة.

حادث سيارة 

وأوضحت الإيبارشية أن نيافة الأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية وجزيرة مالطا تعرض لحادث سيارة، دون أن يسفر عن أي إصابات خطيرة.

وأكد البيان أن الحالة الصحية لنيافته مستقرة، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتوصية الأطباء يحتاج إلى راحة تامة لمدة 3 أسابيع مبدئيًا.

وخلال هذه الفترة، دعت الإيبارشية إلى التواصل مع نيافته عبر الرسائل فقط من خلال تطبيق “واتساب” لمن يرغب في الاطمئنان عليه.

كما طمأن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على صحة الأنبا كاراس عقب الحادث، في لفتة أبوية للاطمئنان على حالته منذ اللحظات الأولى.

وأعرب نيافة الأنبا كاراس عن خالص شكره وتقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني، وكذلك للآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان وجميع المحبين، تقديرًا لتواصلهم واهتمامهم، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

كما دعت الإيبارشية الجميع إلى الصلاة من أجل اكتمال شفاء نيافة الأنبا كاراس وعودته إلى مهامه في أقرب وقت.

إيبارشية مطروح والخمس مدن الغربية الأنبا كاراس البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني

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