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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يشرح "قانون التلمذة": إنكار الذات وحمل الصليب هما بداية طريق النجاح الروحي

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن إنكار الذات وحمل الصليب والتبعية للمسيح تمثل الأساس الحقيقي للتلمذة المسيحية والنجاح الروحي، موضحًا أن التلمذة ليست مجرد مشاعر أو حماس مؤقت، بل هي مسيرة يومية يعيشها الإنسان مع الله.

قوانين روحية للحياة

وجاء ذلك خلال عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، التي ألقاها من كنيسة السيدة العذراء بالمعمورة الشاطئ بالإسكندرية، ضمن سلسلة "قوانين روحية للحياة"، حيث تناول "قانون التلمذة" مستندًا إلى قول السيد المسيح: "إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي، فَلْيُنْكِرْ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ كُلَّ يَوْمٍ، وَيَتْبَعْنِي".

وأوضح قداسته أن دعوة المسيح للتلمذة مفتوحة للجميع، وهي دعوة تقوم على حرية الاختيار، مشيرًا إلى أن الطريق يبدأ بإنكار الذات من خلال تسليم الإنسان حياته لله والتحرر من الرغبات الشخصية والشهوات، حتى تصبح إرادة الله هي القائد الحقيقي لحياته.

وأضاف أن حمل الصليب يوميًا يعبر عن أمانة الإنسان في الطريق الروحي، وذلك بقبول مشيئة الله والتمسك بالرجاء والصبر وسط الضيقات والتحديات، مؤكدًا أن كل صليب يحمله الإنسان بإيمان يحمل في داخله وعدًا بالقيامة والفرح.

كما تناول قداسته الخطوة الثالثة في التلمذة وهي التبعية للمسيح، موضحًا أنها تتحقق من خلال اتباع الوصية الإلهية والسير بفكر المسيح والإنصات لإرشاد الروح القدس، لتصبح العلاقة مع الله علاقة يومية متجددة تنعكس في المحبة والغفران والتواضع.

وأوصى قداسة البابا الآباء والأمهات بتعليم أبنائهم حياة الصلاة وقراءة الإنجيل بانتظام، وغرس فكر المسيح في نفوسهم منذ الصغر، مؤكدًا أن الإنسان الذي يعيش في شركة دائمة مع الله ينمو روحيًا ويختبر نعمة الله في حياته.

واختتم قداسته بالتأكيد على أهمية المواظبة على الصلاة والتوبة وقراءة الكتاب المقدس، حتى يصير الإنسان شبه المسيح ويتمتع بحضور الله وفرح الحياة معه. 

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الصليب العذراء المسيح

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