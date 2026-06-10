اليوم.. اجتماع البابا تواضروس من كنيسة السيدة العذراء بالمعمورة الشاطئ

تستضيف كنيسة السيدة العذراء بالمعمورة الشاطئ، اليوم، اجتماع قداسة البابا تواضروس الثاني، الأسبوعي، والذي يُعد من اللقاءات الروحية والتعليمية المهمة التي ينتظرها أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر وخارجها، لما يتضمنه من تأملات روحية ورسائل رعوية متنوعة.

اجتماع البابا الأسبوعي

ويُعقد اجتماع قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء بالمعمورة الشاطئ، في تمام الساعة السابعة مساءً، ويتم بثه عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، وهي: قناة أغابي، وقناة CTV، وقناة ME Sat، وقناة Logos TV.

كما يُنقل الاجتماع عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى قناة المركز الإعلامي القبطي (COC)، بما يتيح لأبناء الكنيسة متابعة الاجتماع من مختلف الأماكن.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الاجتماعات الأسبوعية لقداسة البابا، التي تهدف إلى تقديم التعليم الروحي والإجابة على القضايا الرعوية والكنسية، بما يسهم في دعم الحياة الروحية وتعزيز ارتباطهم بالكنيسة.

ويواصل اجتماع قداسة البابا تواضروس الثاني الأسبوعي دوره الرعوي والتعليمي في خدمة أبناء الكنيسة، من خلال ما يقدمه من رسائل روحية وإرشادات بناءة، مع إتاحة متابعته عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية للوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين.