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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قداسة البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدمية من كنائس ناشڤيل بأمريكا

البابا تواضروس وخدام الكنيسة
البابا تواضروس وخدام الكنيسة
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، مجموعة من خدام وخادمات كنائس مدينة ناشڤيل، بولاية تينسي، بالولايات المتحدة الأمريكية، برفقة القس نوفير إلياس كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بناشڤيل، والذين جاؤوا إلى مصر لتقديم عدد من الخدمات في كنائس الإسكندرية، وبني سويف، والمنيا، إلى جانب زيارة كنائس وأديرة أثرية بمصر.

تنوعت خدمات المجموعة، بين خدمة المرضى، والمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة.

عبر أعضاء المجموعة لقداسة البابا أثناء اللقاء بتأثرهم الكبير، والدروس التي استفادوا بها من تعاملهم مع المخدومين في الخدمات التي قدموها، حيث لمسوا عمل الله الواضح مع المخدومين وسط الأتعاب التي يمرون بها.

تم ترتيب الزيارة الخدمية لمجموعة كنائس ناشڤيل من خلال مكتب "HIGH"، وهو المكتب المعني بالتنسيق الخدمي بين إيبارشيات المهجر والمناطق المحتاجة في مصر. وقد أُنشئ هذا المكتب بقرار من المجمع المقدس في مارس ٢٠٢٤، ويحمل اسم HIGH، اختصارًا لعبارة:
Hands in God’s Hand.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني كنائس المجمع المقدس

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