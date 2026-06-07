البابا لاون يلتقي العائلة الأوغسطينية في إسبانيا ويدعو إلى نقل رسالة الوحدة للشباب

التقى اليوم، قداسة البابا لاون الرابع عشر، نحو 220 راهبًا من الآباء الأوغسطينيين، وأعضاء العائلة الأوغسطينية في إسبانيا، وذلك قبل توجهه إلى قاعة موفيستار أرينا، للمشاركة في اللقاء المخصص للحوار مع ممثلي عالم الثقافة، والفن، والاقتصاد، والرياضة.

وفي مستهل اللقاء، استمع الأب الأقدس إلى كلمة ترحيبية ألقاها الرئيس الإقليمي للرهبنة، قبل أن يوجه كلمة للحاضرين، عبّر فيها عن سعادته بالاجتماع معهم، مؤكدًا أهمية الشركة، ووحدة القلب بين أبناء العائلة الأوغسطينية، كشهادة حية ورسالة رجاء، يحتاجها العالم في المرحلة الراهنة.

وشدد الحبر الأعظم ضرورة نقل هذه الرسالة إلى الأجيال الشابة، مستذكرًا اللقاء الذي جمعه بآلاف الشباب، بساحة بلازا دي ليما، مساء أمس السبت، حيث لمس لديهم عطشًا روحيًا عميقًا، وتساؤلات صادقة حول "معنى الحياة والإيمان".

ونوّه بابا الكنيسة الكاثوليكية بالدور المهم الذي تضطلع به راهبات الحياة التأملية، مؤكدًا أن رسالتهن لا تقتصر على دعم العمل الرعوي، والاجتماعي، بل تكتسب أهمية متزايدة في عالم يعاني من ضجيج مستمر، وفقدان الصمت الداخلي، الأمر الذي يحرم الإنسان من التأمل، والعودة إلى أعماق قلبه.

وفي ختام اللقاء، دعا قداسة البابا لاون الرابع الحاضرين إلى تلاوة صلاة "الأبانا" معًا، قبل أن يمنحهم البركة الرسولية، ويحيّيهم فردًا فردًا في أجواء عائلية اتسمت بالمودة والأخوّة.