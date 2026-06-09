البابا تواضروس يزور مستشفى بهية.. ويدعو لتعزيز التعاون المجتمعي | صور

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم مستشفى بهية المتخصص في علاج سرطان الثدي والدعم النفسي والاجتماعي للمرضى من النساء والاكتشاف المبكر للمرض.

كان في استقبال قداسته والوفد المرافق ليلى سالم عضو رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، وحفيدة بهية وهبي صاحبة فكرة ومؤسسة مركز علاج سرطان الثدي بالمجان، والسفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي للتحالف الوطنى للعمل الأهلى وقيادات المستشفى حيث تم تقديم عرض عن تاريخ إنشاء المستشفى والأقسام الموجودة به، وطريقة العمل وتم التأكيد على مجانية الخدمة المقدمة للجميع. ثم تفقد قداسة البابا المستشفى وبارك المرضى الموجودين.

وألقى قداسته كلمة اشاد فيها بالدور الإنساني الذي يقوم به المستشفى، وتقديم العلاج بالمجان لجميع المرضى، وأثنى كذلك على الأسلوب الراقي والمعايير المهنية التي يتعامل بها المستشفى مع المترددين عليه، والذي يتسم بالانسانية والكرامة منوهًا إلى أهمية التعاون بين مؤسسة بهية وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الاهلي.

رافق قداسة البابا خلال الزيارة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والراهب القس عمانوئيل المحرقى مدير مكتب قداسة البابا، والقمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات والقس أنطونيوس صبحي استشاري تطوير البرامج بالأسقفية والأستاذة الدكتورة غادة برسوم نائب رئيس مجلس أسقفية الخدمات والدكتورة رانيا سليمان مدير برنامج الصحة بالأسقفية والشماس چوزيف رضا من سكرتارية قداسة البابا.