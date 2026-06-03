البابا تواضروس يطرح أول قانون روحي للحياة: السهر والصلاة طريق النجاة من التجارب

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته الأسبوعية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، أن السهر والصلاة يمثلان أساس الحياة الروحية والوقاية من التجارب، وذلك في أولى حلقات سلسلة "قوانين روحية للحياة" التي يقدمها خلال فترة صوم الرسل.



اسهروا وصلوا

وأوضح قداسته أن القانون الروحي الأول يستند إلى الآية: "اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة"، مشيرًا إلى 4 محاور رئيسية هي: الانتباه لحروب عدو الخير، والمواظبة على الصلاة والتحدث مع الله، والتقوى روحيًا من خلال الكتاب المقدس والصلوات، والارتباط بالكنيسة الحية كعضو فاعل فيها.

كما أوصى البابا تواضروس أبناء الكنيسة بعدة إرشادات عملية، أبرزها مراقبة الأفكار، والهروب من الفتور الروحي، وتخصيص وقت يومي مع الله، مؤكدًا أن الحياة الروحية اليقظة هي السبيل للثبات والنمو في الإيمان.