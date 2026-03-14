رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

كشفت الفنانة كارولين عزمي تفاصيل الهجوم الذي تعرضت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في مسلسل «رأس الأفعى»، مؤكدة أن ما وصلها لم يكن تهديدات حقيقية، بل تعليقات سلبية فقط.

وأوضحت أن بعض هذه الرسائل جاءت من حسابات مرتبطة بما وصفته بلجان إلكترونية، لكنها لم تمنحها اهتمامًا كبيرًا وتعاملت معها بهدوء.

كما نفت الشائعات التي تحدثت عن وجود علاقة عاطفية بينها وبين الفنان أحمد العوضي، مؤكدة أن العلاقة بينهما قائمة على الصداقة والاحترام.



وتحدثت عن بداياتها الفنية، مشيرة إلى أنها واجهت رفضًا من والدها لدخول مجال التمثيل قبل أن تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدعم من والدتها.

