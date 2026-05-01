تصعيد أمريكي إيراني يرفع كلفة الحرب إلى 50 مليار دولار وسط توتر إقليمي متسارع

قال مسؤولون أمريكيون، أن تكلفة الحرب الجارية ارتفعت لتقترب من 50 مليار دولار، أي نحو ضعف التقديرات التي كُشف عنها في وقت سابق هذا الأسبوع، في مؤشر على تصاعد الأعباء الاقتصادية للصراع.

ووفقا لـ سي بي إس، يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مع غياب مؤشرات واضحة على استئناف المحادثات بين الطرفين قريبًا، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في سماء طهران، وسط تقارير عن التصدي لمسيرات استطلاعية، ما يعكس اتساع رقعة التوترات الميدانية.

كما تتزايد التداعيات الاقتصادية للأزمة، خاصة مع استمرار الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، في وقت تتسارع فيه التحذيرات الإقليمية، بما في ذلك دعوات لبعض الدول لرعاياها بمغادرة مناطق التوتر.

ويشير هذا المشهد المتشابك إلى مرحلة أكثر تعقيدا من التصعيد، مع تداخل الأبعاد العسكرية والاقتصادية والسياسية في آن واحد.