البنك المركزي يعلن طرح سندات خزانة ب40 مليار جنيه ..تفاصيل

يطرح البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، عطاءين لسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار جنيه.



ويتضمن الطرح الأول سندات بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما يشمل الطرح الثاني سندات متغيرة العائد بقيمة 15 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.



وتجري عادةً عطاءات الأذون يومي الأحد والخميس، في حين تُطرح عطاءات السندات والصكوك يوم الاثنين من كل أسبوع، على أن يتم تسوية جميع العطاءات يوم الثلاثاء.



وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية التي يتم طرحها بشكل دوري، حيث تشارك 15 بنكًا ضمن نظام المتعاملين الرئيسيين (Primary Dealers) في السوق الأولية، قبل أن تعيد بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.