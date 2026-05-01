شائعات وفاة فيروز تثير القلق.. والعائلة تتحرك قانونيا

أثارت أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل والقلق بين محبي الفن العربي، بعدما انتشرت شائعات تزعم وفاة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، في موجة من الأخبار غير المؤكدة التي سرعان ما لاقت انتشاراً واسعاً.

وفي رد حاسم على هذه المزاعم، كشف مصدر مقرب في تصريحات إعلامية من عائلة فيروز أن كل ما يتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكداً أن "جارة القمر" بصحة جيدة، وتقيم بشكل طبيعي داخل منزلها في العاصمة بيروت، دون وجود أي مشكلات صحية تستدعي القلق.

وأشار المصدر إلى أن العائلة تتابع ما يُنشر باهتمام بالغ، وتدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي هذه الشائعات، لما تسببه من بلبلة وإزعاج للجمهور، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الفنانة وعائلتها.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تكرار ظاهرة انتشار الأخبار الكاذبة التي تستهدف شخصيات عامة، خاصة من رموز الفن، حيث تُستغل أسماؤهم في جذب التفاعل وإثارة الجدل، دون مراعاة لمشاعر الجمهور أو احترام للحقيقة.

وتُعد فيروز واحدة من أبرز أيقونات الغناء العربي، إذ ارتبط صوتها بذاكرة أجيال كاملة، ما يجعل أي خبر يتعلق بها محل اهتمام واسع وسريع الانتشار، وهو ما يفسر حجم التفاعل الكبير مع الشائعة الأخيرة.

في المقابل، دعا عدد من المتابعين إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية، لتجنب الوقوع في فخ الشائعات التي باتت تنتشر بوتيرة متسارعة عبر المنصات الرقمية.

وبين نفي العائلة وتحركاتها القانونية المرتقبة، تبقى الرسالة واضحة: فيروز بخير، وكل ما يُثار حول وفاتها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.