قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع
ملك البحرين: الهجوم الإيراني كشف من باعوا ضمائرهم للعدو
استقرار في الصاغة .. أشهر عيار ذهب شوف وصل كام
53.67 جنيه.. أعلي سعر دولار في البنوك.. تفاصيل
كارت الخدمات المتكاملة 2026 .. خطوات الحجز والكشف والمزايا
لوك جديد قبل القمة 132.. زيزو بستايل مختلف استعدادا لمواجهة الزمالك
صرخة أم تهز القلوب: ابنتي في خطر اختفت وهي خارجة من الحضانة ولا أعرف مكانها
وزير خارجية الاحتلال يدعو بريطانيا إلى حظر استخدام عبارة عولمة الانتفاضة
دعاء الجمعة الثانية من ذي القعدة .. أدركه بـ10 كلمات لا ترد
كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة الشخصية
موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
رسالة غامضة قبل الوفاة.. تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة في حياة إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار في الصاغة .. أشهر عيار ذهب شوف وصل كام

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل أشهر أعيرة الذهب ثباتًا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 1-5-2026 داخل محلات الصاغة المصرية بدون تغيير.

آخر تحديث أشهر أعيرة الذهب

وصل آخر تحديث لأوسط أعيرة الذهب و هو سعر عيار 21 الأكبرانتشارًا نحو 6950 جنيهًأ للشراء و 6900 جنيها للبيع.

سعر الذهب

واستقرت أسعار الذهب في مصر مع أول ؛ على مستوي الأعيرة المختلفة.

الذهب اليوم

وسجل متوسط سعر الذهب استقراراً دون تغيير مع ترقب في السوق المحلي.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6950 جنيهًا منذ بدء تعاملات مساء أمس

تحركات الذهب

بعد ساعات من التداول سجل سعر المعدن الأصفر استقرارًا بعد زيادة طفيفة لم تجاوز 20 جنيهًا أمس .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7942 جنيها للشراء و 7885 جنيها للبيع.

سعر الذهب الان

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7281 جنيها للشراء و 7228 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكبرانتشارًا نحو 6950 جنيهًأ للشراء و 6900 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5957 جنيهًا للشراء و 5914 جنيهًأ للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 55.6 ألف جنيه للشراء و 55.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية

سجل سعر أوقية الذهب 4610 دولار للشراء و4609 دولار للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في السوق العالمي

حالة من الترقب والحذر داخل سوق الذهب المحلي في ظل متابعة التطورات العالمية.

و شهدت الأسعار العالمية للذهب تحركات قوية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، حيث تراجع الذهب الفوري إلى 4549.34 دولارًا للأوقية، قبل أن يسجل هبوطًا بنسبة 1.34% إلى 4546.46 دولارًا، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 98.88 نقطة، وصعود عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ مارس.

كما  أن المشهد السياسي زاد من حدة الترقب في الأسواق، مع تزامن اجتماع الفيدرالي مع مؤتمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يعكس حجم التدخل السياسي في المشهد الاقتصادي، ويفتح الباب أمام احتمالات تحركات استثنائية خلال الفترة المقبلة.

جاءت الضغوط على الذهب  نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، حيث صعد خام غرب تكساس إلى 107.03 دولار للبرميل، وارتفع خام برنت إلى 110.70 دولار، مدفوعًا بتوترات جيوسياسية مرتبطة بالعرض والطلب.

كما أن الأسواق المالية الأخرى شهدت تراجعات ملحوظة، حيث انخفضت مؤشرات «إس آند بي 500» و«داو جونز» و«ناسداك»، كما تراجعت البيتكوين إلى 75191 دولارًا، في ظل موجة عزوف عن المخاطر واتجاه المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم.

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
