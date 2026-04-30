موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026.. احسب الزيادات الجديدة

يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة موعد صرف مرتبات مايو2026، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى، حيث أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات مايو رسمياً.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026



من المقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو 2026 يوم 19 المقبل، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة، لافتًا إلى أننا نسعى للتسهيل على المواطنين، وتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية.

جدول صرف مرتبات مايو

اليوم الأول 24 مايو.. صرف مرتبات وزارات الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، والطرق والنقل.

اليوم الثاني 25 مايو.. صرف مرتبات التعليم العالي، العدل، والكهرباء، إلى جانب الهيئات المستقلة.

الأيام التالية.. تُخصص لبقية المديريات والجهات التي لم تصرف في اليومين الأولين

تبكير في صرف مرتبات مايو 2026

أعلنت وزارة المالية رسمياً تبكير صرف مرتبات مايو 2026 ليبدأ في منتصف الشهر تقريبًا، وذلك بسبب اقتراب عيد الأضحى المبارك 2026، بهدف:

توفير السيولة قبل العيد

مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها

تقليل الضغط على البنوك

تنشيط الحركة الشرائية في الأسواق

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2026

صرف مرتبات شهر مايو 2026 المقبل من خلال فروع البنوك.

-فيما تصرف مرتبات شهر مايو 2026 عبر فروع البريد المصرى المنتشرة على مستوى الجمهور.

- كما يمكن صرف مرتبات شهر مايو 2026 عبر ماكينات الصرف الآلى «ATM».

رفع الحد الأدنى للأجور

أكدت الحكومة أن رفع الحد الأدنى للأجور الذي يصل إلى 1000 جنيه ستتم بشكل رسمي بدءًا من الأول من يوليو 2026، مع بداية الميزانية الجديدة، بحيث تظهر تلك الزيادة مباشرة في المرتبات الشهرية للعاملين.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، منذ أيام، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.



كما تأتي ضمن إجراءات دعم تحسين مستوى المعيشة ومواجهة معدلات التضخم الحالية. هذا الموعد يضع العاملين أمام فرصة للاستعداد المالي وتوقع استلام الرواتب الجديدة بشكل منتظم.

12% علاوة دورية لغير المخاطبين

وأعلن وزير المالية أحمد أن الحكومة أقرت علاوة دورية بنسبة 12% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تقرر منح علاوة بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بالقانون، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.

الدرجة الوظيفية قبل الزيادة بعد الزيادة



الدرجة الممتازة 13,200 جنيه 14,900 جنيه

الدرجة العالية 11,200 جنيه 12,900 جنيه

مدير عام أو ما يعادلها 10,300 جنيه 11,400 جنيه

الدرجة الأولى 9,200 جنيه 10,800 جنيه

الدرجة الثانية 8,200 جنيه 9,500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية 8,700 جنيه 9,100 جنيه

الدرجة الرابعة 8,200 جنيه 9,300 جنيه

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 8,100 جنيه 9,100 جنيه

الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 7,000 جنيه 8,100 جنيه

ومن المقرر أن تنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من صرف مرتبات شهر يوليو، في إطار حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تستهدف دعم المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، والتعامل مع آثار التضخم.