تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى .. شهدت محركات البحث خلال الساعات الآتية ارتفاعًا ملحوظًا حول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، وذلك بعد إعلان رسمي عن تبكير موعد الصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف التيسير على الموظفين قبل موسم عيد الأضحى، وتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي، وضمان سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية دون تكدس أو ازدحام.

موعد صرف مرتبات مايو 2026 رسميا

أكدت الجهات المختصة أن صرف مرتبات شهر مايو 2026 سيبدأ مبكرًا اعتبارًا من يوم الأحد 19 مايو بدلًا من الموعد التقليدي الذي كان محددًا يوم 24 من الشهر ذاته، وذلك ضمن خطة تحسين منظومة صرف الأجور وتسهيل الإجراءات على ملايين العاملين بالدولة، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في معدلات السحب.

جدول صرف المرتبات حسب الوزارات

وفقًا للجدول المعلن، سيتم توزيع صرف الرواتب على عدة أيام متتالية، بهدف تجنب الضغط على البنوك وماكينات الصراف الآلي، حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم 19 مايو بصرف مرتبات الوزارات ذات الكثافة العددية الكبيرة، وتشمل وزارات «الصحة والتموين والنقل”.

وتستكمل عمليات الصرف يوم 20 مايو لعدد من الوزارات الآتية مثل «التعليم العالي والعدل والكهرباء”، بالإضافة إلى الهيئات المستقلة، على أن يتم تخصيص الأيام اللاحقة لباقي الجهات الحكومية والمديريات المختلفة، بما يضمن انسيابية عملية الصرف على مستوى الجمهورية.

إتاحة المرتبات على مدار 24 ساعة

أوضحت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة للسحب على مدار 24 ساعة بداية من يوم الصرف، سواء من خلال ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك أو مكاتب البريد، وهو ما يمنح الموظفين مرونة في اختيار الوقت المناسب للحصول على مستحقاتهم دون الحاجة إلى التزاحم.

أماكن صرف مرتبات مايو 2026

وفرت الدولة عدة وسائل متنوعة لصرف المرتبات بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الازدحام، وتشمل: ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، وبطاقات الدفع الإلكتروني «ميزة”، إلى جانب تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة التي تتيح خدمات مالية متطورة.

زيادة مرتقبة في الأجور يوليو 2026

في سياق متصل، أكدت الحكومة تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة، حيث تصل قيمة الزيادة إلى 1000 جنيه، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

تفاصيل جدول زيادة الرواتب 2026

وستأتي الزياة الجديدة للمرتبات بعد تطبيق الزيادة المرتقبة وفق الدرجات الوظيفية المختلفة، حيث تصل قيمة راتب الدرجة الممتازة إلى 14.900 جنيه بدلًا من 13.200 جنيه، بينما تبلغ الدرجة العالية 12.900 جنيه بدلًا من 11.200 جنيه، ويصل راتب مدير عام أو ما يعادلها إلى 11.400 جنيه بدلًا من 10.300 جنيه.

أما الدرجة الأولى فتسجل 10.800 جنيه بدلًا من 9.200 جنيه، في حين تبلغ الدرجة الثانية 9.500 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه، وتسجل الدرجة الثالثة التخصصية 9.100 جنيه بدلًا من 8.700 جنيه، بينما تصل الدرجة الرابعة إلى 9.300 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه.

كما تبلغ الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 9.100 جنيه بدلًا من 8.100 جنيه، في حين تسجل الدرجة السادسة 8.100 جنيه بدلًا من 7.000 جنيه، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مستويات الأجور بمختلف الدرجات الوظيفية.

أهداف تبكير صرف المرتبات

يأتي قرار تبكير صرف المرتبات ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى تقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي والبنوك، خاصة في الفترات التي تشهد ضغطًا متزايدًا، بالإضافة إلى دعم الموظفين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم المعيشية بسهولة قبل المناسبات المهمّة.