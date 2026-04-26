الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 وجدول وتوقيت الزيادة الجديدة

عبد العزيز جمال

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن مرتبات شهر مايو 2026، بالتزامن مع ترقب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف الرواتب، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف رسميًا، إلى جانب الاهتمام بمعرفة جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارًا من يوليو المقبل.

ويأتي الاهتمام بمعرفة مرتبات شهر مايو 2026 في ظل القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بزيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة ومواجهة الأعباء المعيشية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026

أعلنت وزارة المالية رسميًا أن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 19 مايو 2026، وذلك وفق جدول زمني منظم لكل جهة وهيئة حكومية، مع إتاحة المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي منذ بداية يوم الصرف.

ويهدف تبكير مرتبات شهر مايو 2026 إلى تخفيف الضغط على أماكن الصرف وتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم بسهولة، مع ضمان عدم حدوث ازدحام في ماكينات الصراف أو فروع البنوك.

ويُعد تبكير مرتبات شهر مايو 2026 جزءًا من خطة وزارة المالية لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، خاصة مع تزايد الالتزامات الشهرية وقرب المواسم والإجازات الرسمية.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2026

أتاحت وزارة المالية أكثر من وسيلة لصرف مرتبات شهر مايو 2026، لتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم المالية، وتشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي للبنوك
  • فروع البنوك الحكومية والخاصة
  • مكاتب البريد المصري
  • المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول
  • بطاقات الدفع الإلكتروني "ميزة"
  • تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة

وتساعد هذه الوسائل في تسهيل صرف مرتبات شهر مايو 2026 وتقليل التكدس والزحام خلال أيام الصرف الرسمية.

زيادة المرتبات الجديدة تبدأ في يوليو 2026

أعلن رئيس مجلس الوزراء عن بدء تطبيق زيادة المرتبات الجديدة اعتبارًا من يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027.

وتشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى علاوات وحوافز مالية لفئات متعددة من العاملين بالدولة، وذلك بعد تخصيص 100 مليار جنيه إضافية لدعم الأجور في الموازنة الجديدة.

ويعني ذلك أن مرتبات شهر مايو 2026 ستصرف بالقيم الحالية، بينما تبدأ الزيادة الجديدة رسميًا مع رواتب شهر يوليو.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

وفقًا لما أعلنته الحكومة، جاء جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة على النحو التالي:

  • الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه بدلًا من 13,200 جنيه
  • الدرجة العالية: 12,900 جنيه بدلًا من 11,200 جنيه
  • مدير عام: 11,400 جنيه بدلًا من 10,300 جنيه
  • الدرجة الأولى: 10,800 جنيه بدلًا من 9,200 جنيه
  • الدرجة الثانية: 9,500 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه
  • الدرجة الثالثة التخصصية: 9,100 جنيه بدلًا من 8,700 جنيه
  • الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه
  • الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9,100 جنيه بدلًا من 8,100 جنيه
  • الدرجة السادسة: 8,100 جنيه بدلًا من 7,000 جنيه

ويُظهر هذا الجدول حجم الزيادة التي سيستفيد منها الموظفون بعد انتهاء صرف مرتبات شهر مايو 2026 ودخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ.

الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات

تشمل الزيادات الجديدة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومن أبرز الفئات المستفيدة:

  • موظفو الجهاز الإداري للدولة
  • العاملون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية
  • العاملون غير المخاطبين بالخدمة المدنية
  • المعلمون
  • العاملون بالقطاع الطبي

كما أقرت الحكومة حافزًا إضافيًا بقيمة 750 جنيه شهريًا للعاملين، مع زيادات خاصة للمعلمين والكوادر الطبية.

مرتبات شهر أبريل 2026

وبذلك فإن مرتبات شهر مايو 2026 ستكون وفق الرواتب الحالية، بينما تبدأ الاستفادة الفعلية من هذه الزيادات مع مرتبات يوليو.

زيادات خاصة للمعلمين والقطاع الطبي

أقرت الحكومة زيادات إضافية ضمن خطة رفع الأجور، حيث يحصل المعلمون على:

  • حافز تدريس يصل إلى 1000 جنيه
  • حافز تميز قد يصل إلى 2000 جنيه

كما يحصل العاملون في القطاع الطبي على:

  • زيادة إضافية 750 جنيه
  • رفع بدل النوبتجيات بنسبة 25%

وتهدف هذه الزيادات إلى تحسين دخول هذه الفئات الحيوية، بجانب انتظام صرف مرتبات شهر مايو 2026 في موعدها المعلن.

هل تتزامن مرتبات مايو مع عيد الأضحى؟

يتساءل الكثيرون عما إذا كانت مرتبات شهر مايو 2026 ستتزامن مع عيد الأضحى، إلا أن موعد عيد الأضحى هذا العام سيكون في نهاية شهر مايو، بينما يبدأ صرف المرتبات من يوم 19 مايو، ما يمنح الموظفين فرصة لصرف مستحقاتهم قبل العيد بفترة مناسبة.

وهذا الأمر يساهم في تخفيف الضغوط المالية على الأسر قبل حلول الإجازة الرسمية، لذلك يترقب الموظفون مرتبات شهر مايو 2026 باهتمام كبير.

