سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية بنهاية التعاملات

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على استقراره خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 11 يونيو 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف لمعرفة أحدث تحركات العملة الأمريكية مقابل الجنيه.

ويعد سعر الدولار من أكثر المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع داخل مصر، نظرًا لارتباطه بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تأثيره على حركة الأسواق والعديد من القطاعات المختلفة، وهو ما يدفع المواطنين إلى متابعة التحديثات اليومية للأسعار داخل البنوك بشكل مستمر.

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم مستوى 52.05 جنيه للبيع و51.91 جنيه للشراء.

ويعكس السعر المعلن من البنك المركزي حركة التداول الرسمية للعملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي، كما يمثل مؤشرًا مهمًا لمتابعة اتجاهات سوق الصرف المحلية.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

شهدت البنوك الحكومية استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.03 جنيه للبيع و51.93 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر الدولار في بنك مصر 52.03 جنيه للبيع و51.93 جنيه للشراء.

ويعكس هذا التقارب في الأسعار بين البنوك الحكومية حالة الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

استقرت أسعار الدولار داخل عدد من البنوك الخاصة عند مستويات متقاربة، حيث سجل البنك التجاري الدولي CIB سعر 52.03 جنيه للبيع و51.93 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر الدولار في بنك فيصل 52.03 جنيه للبيع و51.93 جنيه للشراء.

وسجل المصرف المتحد السعر نفسه عند 52.03 جنيه للبيع و51.93 جنيه للشراء.

في الوقت ذاته، سجل بنك الإسكندرية 52.03 جنيه للبيع و51.93 جنيه للشراء، ليستمر التقارب الكبير بين أسعار الدولار في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 52.05 جنيه للبيع و51.95 جنيه للشراء.

ويعد هذا السعر من بين أعلى أسعار الشراء المسجلة خلال تعاملات اليوم مقارنة بعدد من البنوك الأخرى، ما يعكس اختلافات طفيفة في سياسات التسعير بين المؤسسات المصرفية.

مصرف أبو ظبي الإسلامي يسجل أعلى سعر للدولار

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك المذكورة خلال تعاملات اليوم.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 52.26 جنيه للبيع و52.16 جنيه للشراء.

ويأتي هذا المستوى السعري في ظل التفاوت المحدود الذي تشهده أسعار العملات الأجنبية بين البنوك المختلفة وفقًا لآليات العرض والطلب داخل كل مؤسسة مصرفية.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 52.00 جنيه للبيع و51.90 جنيه للشراء.

ويظل الفارق بين أسعار الدولار في مختلف البنوك محدودًا، وهو ما يمنح العملاء خيارات متعددة عند تنفيذ عمليات البيع أو الشراء وفقًا لاحتياجاتهم المصرفية.

تفاصيل أسعار الدولار اليوم الخميس 11 يونيو 2026

البنك المركزي المصري: 52.05 جنيه للبيع و51.91 جنيه للشراء.

البنك الأهلي المصري: 52.03 جنيه للبيع و51.93 جنيه للشراء.

بنك مصر: 52.03 جنيه للبيع و51.93 جنيه للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB: 52.03 جنيه للبيع و51.93 جنيه للشراء.

بنك فيصل: 52.03 جنيه للبيع و51.93 جنيه للشراء.

بنك قناة السويس: 52.05 جنيه للبيع و51.95 جنيه للشراء.

المصرف المتحد: 52.03 جنيه للبيع و51.93 جنيه للشراء.

بنك الإسكندرية: 52.03 جنيه للبيع و51.93 جنيه للشراء.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.26 جنيه للبيع و52.16 جنيه للشراء.

بنك الكويت الوطني: 52.00 جنيه للبيع و51.90 جنيه للشراء.

متابعة مستمرة لتحركات الدولار مقابل الجنيه

يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقطاب اهتمام شريحة واسعة من المتابعين، سواء من الأفراد أو الشركات، بوصفه من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في العديد من المعاملات المالية والتجارية.

وتبقى متابعة أسعار الدولار داخل البنوك المصرية من الموضوعات الأكثر بحثًا يوميًا، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها أسواق المال والعملات، وهو ما يدفع المتعاملين إلى متابعة الأسعار بشكل لحظي لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء.