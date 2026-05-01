ملك البحرين: الهجوم الإيراني كشف من باعوا ضمائرهم للعدو

أكد حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن الهجوم الإيراني الأخير كشف ما وصفه بـ"زيف من باعوا ضمائرهم للعدو"، مشددًا على أن القوات المسلحة البحرينية في حالة جاهزية كاملة لحماية البلاد والدفاع عن أمنها.



وأشار ملك البحرين إلى أن من “خان الوطن” خلال ما وصفه بـ"العدوان الإيراني" لا يستحق الانتماء إليه، معربًا عن أسفه لما اعتبره اصطفاف بعض المشرعين إلى جانب “الخونة” بدلًا من الوقوف صفًا واحدًا لحماية الدولة.



وفي سياق متصل، جدد العاهل البحريني تمسك بلاده بمواقفها الداعية إلى تسوية الأزمات الإقليمية عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، بعيدًا عن التصعيد العسكري، مؤكدًا أن المملكة تتعامل بحزم مع تداعيات التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.