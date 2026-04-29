بالتعاون مع البحرين.. الإمارات تعلن القبض على عصابة دولية لتجارة المخدرات

تمكن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من تنفيذ عملية مشتركة مع شرطة دبي والشارقة ومملكة البحرين، استمرت لمدة شهر، أسفرت عن ضبط عصابة إجرامية مكونة من 13 متهماً يحملون الجنسية الآسيوية والأفريقية، يقودها تاجر مخدرات من الجنسية الآسيوية من خارج الدولة، مختصة في ترويج المواد المخدرة.

وفي بيان له، ذكر الجهاز أنه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين الشقيقة، تم إلقاء القبض على زعيم العصابة الإجرامية خارج الدولة وتم إحضاره إلى دولة الإمارات لتقديمه إلى العدالة وتوقيع العقوبة المناسبة بحقه، لافتاً إلى أن العملية استمرت لمدة شهر، وجاءت بعد عمليات بحثٍ وتحرٍ ومراقبة ميدانية مُحكمة، رصدت خلالها فرق العمل تحركات المتهمين والتنسيق فيما بينهم.

وقد أظهرت التحريات تلقي تعليمات من تاجر المخدرات خارج الدولة، بتوزيع كميات من المخدرات في مناطق مختلفة بالدولة.



وذكر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أن إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة بلغ وزنها 56,623 كيلوجرام من المواد المخدرة، إضافة إلى 8159 قرصاً من المؤثرات العقلية المخدرة، وكمية كبيرة من السجائر الإلكترونية معبأه بزيت الحشيش، وبلغ إجمالي قيمتها ما يقارب 3,300,000 درهم.