انسحاب الإمارات يشعل معركة الطاقة.. أسعار النفط على صفيح ساخن | تفاصيل

انسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمة أوبك لرغبتها في الحصول على حصص إنتاج أعلى من أوبك لقدرتها على إنتاج كميات نفطية تفوق بكثير ما هو مسموح لها بإنتاجه حاليًا.

وأعلنت الإمارات أنها ستنسحب من المنظمة، وستتمكن من تحديد مستويات إنتاجها الخاصة، اعتبارًا من الأول من مايو.

وعادة يجتمع وزراء البترول والطاقة من الدول الأعضاء في أوبك مرتين سنويًا لتحديد مستوى إنتاج المنظمة، ويجتمعون في جلسات استثنائية عند الحاجة.

تأسست منظمة أوبك عام 1960 بهدف "تنسيق وتوحيد سياسات النفط للدول الأعضاء وضمان استقرار أسواق النفط لتأمين إمدادات نفطية فعّالة واقتصادية ومنتظمة للمستهلكين".

وكان عدد أعضائها في البداية خمس دول هم إيران، والعراق، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وفنزويلا. ثم توسعت لتضم 12 دولة، وانضمت الإمارات إلى المنظمة عام 1967، وتُساهم المنظمة بنحو 36.17% من إنتاج النفط الخام العالمي، كما تمتلك دول أوبك نحو 79.22% من إجمالي احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم.

تأثير انسحاب الإمارات من أوبك على سعر النفط



وكان من المتوقع أن يؤدي قرار الإمارات بالانسحاب من أوبك إلى انخفاض الأسعار نظرًا لزيادة التوترات الجيوسياسية وزيادة المعروض.

ارتفعت أسعار النفط بشكل مفاجئ اليوم الأربعاء، مع زيادة المخاوف بشأن استمرار إغلاق مضيق هرمز التي طغت على أنباء انسحاب الإمارات

ارتفع سعر خام برنت، بنسبة 2.3% ليصل إلى 113.8 دولاراً للبرميل، أما خام غرب تكساس الوسيط، فقد ارتفع بنسبة 2.5% ليصل إلى 102.4 دولاراً للبرميل.