الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

انسحاب الإمارات يشعل معركة الطاقة.. أسعار النفط على صفيح ساخن | تفاصيل

النفط
أمل مجدى

انسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمة أوبك لرغبتها في الحصول على حصص إنتاج أعلى من أوبك لقدرتها على إنتاج كميات نفطية تفوق بكثير ما هو مسموح لها بإنتاجه حاليًا.

وأعلنت الإمارات أنها ستنسحب من المنظمة، وستتمكن من تحديد مستويات إنتاجها الخاصة، اعتبارًا من الأول من مايو.

وعادة يجتمع وزراء البترول والطاقة من الدول الأعضاء في أوبك مرتين سنويًا لتحديد مستوى إنتاج المنظمة، ويجتمعون في جلسات استثنائية عند الحاجة.

تأسست منظمة أوبك عام 1960 بهدف "تنسيق وتوحيد سياسات النفط للدول الأعضاء وضمان استقرار أسواق النفط لتأمين إمدادات نفطية فعّالة واقتصادية ومنتظمة للمستهلكين".

وكان عدد أعضائها في البداية خمس دول هم إيران، والعراق، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وفنزويلا. ثم توسعت لتضم 12 دولة، وانضمت الإمارات إلى المنظمة عام 1967، وتُساهم المنظمة بنحو 36.17% من إنتاج النفط الخام العالمي، كما تمتلك دول أوبك نحو 79.22% من إجمالي احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم.

تأثير انسحاب الإمارات من أوبك على سعر النفط


وكان من المتوقع أن يؤدي قرار الإمارات بالانسحاب من أوبك إلى انخفاض الأسعار نظرًا لزيادة التوترات الجيوسياسية وزيادة المعروض.

ارتفعت أسعار النفط بشكل مفاجئ اليوم الأربعاء، مع زيادة المخاوف بشأن استمرار إغلاق مضيق هرمز التي طغت على أنباء انسحاب الإمارات 

ارتفع سعر خام برنت، بنسبة 2.3% ليصل إلى 113.8 دولاراً للبرميل، أما خام غرب تكساس الوسيط، فقد ارتفع بنسبة 2.5% ليصل إلى 102.4 دولاراً للبرميل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

سعر الجنيه الذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

سعر الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بالعريش

الزمالك

معسكر مغلق للزمالك استعدادا لقمة الأهلي رقم 132 في الدوري

رجال يد الأهلي

رجال يد الأهلي يواجه هليوبوليس في نصف نهائي كأس مصر

بالصور

بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

فستان لافت.. داليا مصطفى تخطف الأنظار أحدث ظهور لها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد