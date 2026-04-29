خلافات مع ترامب .. استقالة السفيرة الأمريكية في أوكرانيا
بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
انسحاب الإمارات من «أوبك+».. زلزال جديد يُعيد رسم خريطة سوق النفط العالمي وتوازنات الإنتاج
تهديد حياة ترامب .. مدير «التحقيقات الفيدرالي» السابق مُهدّد بالاعتقال بسبب صورة
«الغندور»: ياسين منصور يتعهّد بتحمّل الشرط الجزائي لـ «توروب» فور رحيله
طائرة خاصة ويخوت.. نجل دبلوماسي إيراني سابق يستعرض حياة البذخ وسط معاناة اقتصادية للشعب | شاهد
«هات جوزيه جوميز وشوف هيعمل إيه» .. «شبانة» يُهاجم رئيس شركة الكرة بالأهلي ويُشكّك في تصريحاته
ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
لمدة 5 ساعات .. فصل الكهرباء عن عدد من قرى بالرياض في كفر الشيخ اليوم
دعاء الفرج وفك الكرب مكتوب.. أفضل أدعية لتيسير الأمور وزوال الهم بعد صلاة الفجر
سفارة اليونان بالقاهرة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية | صور
أعراض الاكتئاب .. 7 علامات تحذيرية تدل على معاناتك من اضطراب نفسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انسحاب الإمارات من «أوبك+».. زلزال جديد يُعيد رسم خريطة سوق النفط العالمي وتوازنات الإنتاج

وزير الطاقة الاماراتي
رنا أشرف

في تطور مُفاجئ أعلنت الإمارات العربية المتحدة انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف “أوبك+”، بعد نحو ستة عقود من كونها أحد أبرز أعضاء التكتل النفطي الأكثر تأثيرًا في العالم.

 وجاء القرار ليثير موجة واسعة من التساؤلات حول مستقبل التوازنات داخل سوق النفط الدولية، وقدرة المنظمة على الحفاظ على دورها التقليدي في ضبط الإمدادات والأسعار في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.

وتبرر أبوظبي هذه الخطوة بأنها تأتي في إطار إعادة هيكلة سياساتها الاقتصادية وتعزيز مرونتها في إدارة الإنتاج بما يتوافق مع خططها التنموية طويلة المدى، خصوصًا في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو تنويع مصادر الطاقة وتسريع التحول إلى البدائل النظيفة. 

أستاذ اقتصاد دولي: انسحاب الإمارات من أوبك بداية إعادة تشكيل سوق النفط العالمي.. وقد يفتح الباب لتراجع تماسك التحالف

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن خروج الإمارات العربية المتحدة من منظمة أوبك لا يمكن اعتباره مجرد خطوة فنية داخل سوق النفط، بل يعكس تحولًا استراتيجيًا واضحًا في طريقة إدارة سوق الطاقة عالميًا، ويشير إلى تغير ملحوظ في أولويات بعض كبار المنتجين خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف الإدريسي أن منظمة أوبك لعبت على مدار عقود دور “منظم السوق” من خلال التحكم في مستويات الإنتاج لتحقيق التوازن بين العرض والطلب والحفاظ على استقرار الأسعار، إلا أن قرار الإمارات بالخروج يعكس رغبة متزايدة لدى بعض الدول في التحرر من قيود الحصص الإنتاجية، خاصة في ظل امتلاكها طاقات إنتاجية غير مستغلة، إلى جانب استثمارات ضخمة تسعى لتعظيم عوائدها في أسرع وقت.

وأشار إلى أن السيناريو الأقرب على المدى القصير يتمثل في اتجاه الإمارات إلى زيادة إنتاجها النفطي خارج إطار الحصص، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع المعروض العالمي، خاصة إذا تزامن مع ظروف جيوسياسية تدفع دولًا أخرى لتعويض أي نقص في الإمدادات. 

وأوضح أن هذا الوضع قد يفرض ضغوطًا على الأسعار، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث انهيار، في ظل استمرار تأثير عوامل أخرى مثل التوترات في مضيق هرمز والاضطرابات الجيوسياسية.

وأوضح الإدريسي أن هناك سيناريو آخر يتعلق بتأثير هذه الخطوة على تماسك أوبك، حيث قد يشجع خروج الإمارات دولًا أخرى على إعادة النظر في التزاماتها، خاصة إذا رأت أن القيود الحالية تحد من قدرتها على تحقيق أقصى استفادة من مواردها، وهو ما قد يضعف من قدرة المنظمة على إدارة السوق بشكل جماعي، ويحولها تدريجيًا إلى كيان تنسيقي محدود التأثير.

وتابع أن السيناريو الثالث يرتبط بإعادة تشكيل تحالف أوبك بلس، مؤكدًا أن خروج الإمارات قد يعيد توزيع موازين القوة داخل هذا التحالف، ويمنح بعض الأطراف، وعلى رأسها روسيا، دورًا أكبر في تحديد سياسات الإنتاج، أو يدفع نحو إعادة صياغة آليات التعاون بما يتماشى مع المتغيرات الجديدة في السوق.

واختتم الإدريسي تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك سيناريو رابع لا يقل أهمية، يتمثل في سعي الإمارات لإعادة تموضعها في سوق الطاقة العالمي كدولة مرنة قادرة على التكيف مع التحولات، سواء في قطاع النفط أو الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن القرار قد يكون جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على التنسيق الجماعي.

وأكد أن القرار، رغم أهميته، لن يؤدي بمفرده إلى تغييرات حادة وفورية في أسعار النفط، نظرًا لتعقيد العوامل المؤثرة في السوق، مثل الطلب العالمي والسياسات النقدية والتوترات الجيوسياسية، لكنه قد يسهم على المدى المتوسط في زيادة تقلبات الأسعار نتيجة تراجع الانضباط داخل أوبك.

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

أرشيفية

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

بدءاً من اليوم.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه

جنيهات ذهب

هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر

فاجعة تهز القلوب.. أم تودع ابنيها في حادث|وجارتهم:رحيل شقيقين وخالتهما جعل صدمة كبيرة بالحي

فاجعة تهز القلوب.. أم تودع ابنيها في حادث| وجارتهم: رحيل شقيقين وخالتهما أحدث صدمة كبيرة بالحي

هنا الزاهد

بدون ميك آب .. هنا الزاهد تتألق في أحدث إطلالاتها عبر إنستجرام | شاهد

ريهام سعيد

إيجابية وفرحة .. ريهام سعيد تشوّق جمهورها لحلقة جديدة من «صبايا الخير»

عبير صبري

بفستان احمر.. عبير صبري تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام

بالصور

ألم المرارة في الجسم .. أماكن غير البطن قد يحدث فيها

ألم المرارة
ألم المرارة
ألم المرارة

أعراض الاكتئاب .. 7 علامات تحذيرية تدل على معاناتك من اضطراب نفسي

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

أطعمة غنية بالبروتين لبناء العضلات وخسارة الوزن .. بخلاف الدواجن

أفضل أطعمة غنية بالبروتين
أفضل أطعمة غنية بالبروتين
أفضل أطعمة غنية بالبروتين

3 طرق سهلة لمنع الموز من الاسمرار سريعًا .. أسرار بسيطة للحفاظ عليه طازجًا لأيام

لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟
لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟
لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟

فيديو

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

