مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها إلى البحرين والشارقة

أعلنت مصر للطيران عن استئناف تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى كلٍ من دولة البحرين وإمارة الشارقة اعتبارًا من يوم 1 مايو 2026 وذلك بمعدل رحلة يوميًا إلي الشارقة وخمس رحلات أسبوعيًا إلي البحرين.

يأتي ذلك في ضوء التنسيق المستمر مع سلطات الطيران المدني في بعض مدن الخليج تمهيدًا لاستكمال خطة التشغيل التدريجي لعودة الرحلات الجوية وبما يلبي المستجدات التشغيلية الحالية في المنطقة.

ويمكن لعملاء مصر للطيران مراجعة الحجز والرد على جميع الاستفسارات من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

