النقل: بحث انشاء ممر لوجيستي على البحرين الأحمر و المتوسط وربطه بخط لروسيا

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير-  وزير النقل ، نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس الروسي للملاحة البحرية، وايجور ليفينتين – مساعد رئيس روسيا الاتحادية والوفد الرسمي رفيع المستوى المرافق والذي ضم وفد من كبرى الشركات الروسية المتخصصة في مختلف مجالات النقل البحري ، وذلك بحضور السيدة السفيرة / فايزة أبو النجا – مستشار  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للامن القومي ، وقيادات وزارة النقل وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة .

وفي بداية اللقاء عبر وزير النقل  عن ترحيبه بالسيد نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس الروسي للملاحة البحرية والوفد الرسمي الروسي  المرافق ، و الحرص على تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل والبنية التحتية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي، مشيرا الى العمل  على توسيع الشراكة في مجالات تطوير الموانئ، والسكك الحديدية والنقل اللوجيستي، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد بين البلدين .

موضحاً أنه في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 ، بأهمية الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس فإننا نهدف إلى تحويل مصر بحكم موقعها إلي مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة فى كافة القطاعات شهدت بها المؤسسات الدولية، مشيا الى قيام وزارة النقل بتنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة للربط مع دول الجوار وكذلك بين مناطق الإنتاج  والموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية في اطار استراتيجية متكاملة، بالتزامن مع انشاء شبكة القطار الكهربائي السريع ، مشيرا الى ان هناك فرص استثمارية واعدة في مصر تشكل محورا هاما للتعاون المستقبلي من خلال انشاء ممر لوجيستي يتكون من محطة  حاويات في ميناء على البحر المتوسط ومحطة أخرى في ميناء على البحر الأحمر وفي ظهيرهما منطقة صناعية ومنطقة لوجيستية للصناعات وتخزين المنتجات الروسية سواء صناعية أو بترولية أو حبوب وربطها بخط ملاحي من الموانىء الروسية على البحر الأسود ثم الى الممر الشمالي بالإضافة الى التعاون في انشاء ترسانة لتصنيع السفن ، وتسهيل اجراء صيانة السفن التجارية الروسية في مصر  .

ومن جانبه اعرب السيد نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس الروسي للملاحة البحرية، عن سعادته بهذه الزيارة الهامة لمصر مشيرا الي قوة العلاقات المصرية الروسية ، لافتاً الي أهمية الموقع الجغرافي الفريد لكل من روسيا ومصر والذي يجعلهما حلقات هامة في الممرات اللوجستية المتكاملة وان مصر من الممكن ان تكون مركزا للشحن والتصدير الي دول افريقيا والشرق الأوسط  عبر التعاون في مجال الممرات اللوجستية  وزيادة خطوط الشحن البحرية بين كل من روسيا  ومصر ونقل البضائع الروسية الي الموانئ المصرية ، مؤكدا على ضرورة الانطلاق بين الدولتين الصديقتين لوضع خارطة طريق لتنفيذ عدد من مشروعات التعاون المشترك في مجال النقل البحري وبناء السفن والتعاون في مجال ممرات النقل الدولية و في  مجال البنية التحتية للموانئ والمناطق المراكز اللوجستية والبحثية للنفط والحبوب والغاز الطبيعي والمسال وكذلك التعاون في مجال تبادل الخبرات في مجال النقل واللوجستيات والعمل على زيادة السفن التي ترفع العلم المصري .

وخلال الاجتماع  استعرض رؤساء الشركات بالوفد الروسي مجالات التعاون المقترحة مع مصر من خلال  إقامة خطوط ملاحية بين الموانئ المصرية والموانئ الروسية والتعاون في توطين صناعة وبناء السفن للأغراض التجارية  في مصر وكذلك تصميم وانشاء احواض بناء السفن وتصميم وانشاء معدات المكونات البحرية الدولية ، وفي بناء السفن النهرية الكهربائية ، بالإضافة الى تأهيل الكوادر البحرية في مجال بناء السفن في كبرى الجامعات الروسية .

وتم الاتفاق على عقد لقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الأيام القادمة لوضع خارطة طريق يتم تنفيذها بين الطرفين فيما يتعلق بالمشروعات المقترح التعاون فيها بين البلدين في مختلف مجالات النقل البحري التجاري وتوطين صناعات السفن .

