مستنياكم فى ليلة مش هتتنسي..اَمال ماهر تروج لحفلها فى باريس 20 يونيو

روجت الفنانة آمال ماهر لحفلها الغنائى المرتقب فى العاصمة الفرنسية باريس، والمقرر إقامته يوم 20 يونيو الجارى، ضمن جولتها الغنائية الخارجية التى تجوب خلالها عددًا من الدول.

وشاركت آمال ماهر مقطع فيديو عبر خاصية الاستورى بحسابها الرسمى على موقع «إنستجرام»، وجهت من خلاله رسالة إلى جمهورها، قائلة: “مستنياكم فى باريس يوم 20 يونيو على مسرح Casino de Paris، فى ليلة إن شاء الله مش هتتنسى.. وحشتونى جدًا”.



والجدير بالذكر أن تقدم آمال ماهر خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة التى حققت نجاحًا واسعًا خلال مشوارها الفنى، وسط توقعات بحضور جماهيرى كبير من محبيها والجاليات العربية فى فرنسا.