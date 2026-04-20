بمجوهرات لافتة.. أمال ماهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة أمال ماهر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

فستان أمال ماهر

تألقت الفنانة أمال ماهر بإطلالة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البيج المطرز بالكامل .

لفتت أمال ماهر بمجموعة من المجوهرات الفخمة التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت أمال ماهر بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.