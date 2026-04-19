لن تتوقع.. سعر فستان رضوى الشربيني في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع االتواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة خلال حضورها حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

سعر فستان رضوى الشربيني



تألقت رضوى الشربيني في حفل الزفاف بفستان طويل اتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، واتسم التصميم باللون الأسود الذي حمل بعض التطريزات.

حمل فستان رضوى الشربيني توقيع Jean Louis Sabaji، فيما بلغ سعر التصميم ما يقرب من 200 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين رواد السوشيال ميديا.

أكملت رضوى الشربيني إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.