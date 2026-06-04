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رسميًا.. وائل جمعة مديرًا للكرة بالأهلي خلفًا لوليد صلاح الدين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. وائل جمعة مديرًا للكرة بالأهلي خلفًا لوليد صلاح الدين

وائل جمعة
وائل جمعة
حمزة شعيب

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة بالفريق الأول، خلفًا لوليد صلاح الدين، وذلك ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي يجريها النادي استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء قرار تعيين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في إطار خطة إعادة هيكلة قطاع كرة القدم، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار الإداري والفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد وجه الشكر إلى وليد صلاح الدين، الذي تولى منصب مدير الكرة خلال الفترة الماضية، تقديرًا للجهود التي بذلها داخل منظومة العمل بالنادي.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوائل جمعة، معلنًا توليه المنصب بشكل رسمي، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا من جماهير القلعة الحمراء.

وتزامن الإعلان عن تعيين وائل جمعة مع قرار آخر أصدره النادي بإنهاء التعاقد مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب بالتراضي، بعد نهاية الموسم الحالي.

وخاض توروب 36 مباراة على رأس القيادة الفنية للأهلي، حقق خلالها 18 انتصارًا و9 تعادلات، مقابل 9 هزائم، كما نجح في التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

في المقابل، ودع الأهلي منافسات كأس مصر من دور الـ32، كما خرج من بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي، قبل أن ينهي مشواره في الدوري المصري الممتاز بالمركز الثالث برصيد 53 نقطة، خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة، والزمالك المتوج باللقب برصيد 56 نقطة.

وتأتي هذه القرارات في إطار التحركات التي تقوم بها إدارة الأهلي لإعادة ترتيب أوراق الفريق الأول قبل انطلاق الموسم الجديد، أملاً في استعادة المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية.

ييس توروب الأهلي عادل مصطفي وائل جمعة

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