أجواء ربيعية مبهجة.. كارولين عزمي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة

احتفلت الفنانة كارولين عزمي بعيد ميلادها بطريقة مميزة، حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة بطابع ربيعي جذاب.

وشاركت كارولين جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق Instagram مجموعة من الصور والفيديوهات الخاصة بهذه الجلسة، التي غلبت عليها أجواء مبهجة وألوان هادئة تعكس روح الربيع.

وظهرت كارولين بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا باللون الأزرق السماوي مزينًا بورود بيضاء وخضراء، مع تسريحة شعر منسدلة بشكل ناعم على كتفيها، واعتمدت مكياجًا بسيطًا بألوان هادئة أبرز ملامحها الطبيعية.

كما ظهرت في بعض اللقطات وهي تمسك باقة ورد كبيرة باللونين الزهري والأبيض، بينما تألقت في صور أخرى بباقة ورود حمراء أضفت لمسة رومانسية على الجلسة.

على صعيد آخر، تواصل كارولين عزمي نشاطها الفني، حيث بدأت مؤخرًا تصوير فيلمها الجديد "محمود التاني".