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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مسيرة حافلة بالعطاء في المسجد الأقصى.. محطات بارزة في حياة الشيخ وليد صيام

الشيخ وليد صيام مجرد إمام المسجد الأقصى المبارك
الشيخ وليد صيام مجرد إمام المسجد الأقصى المبارك
أمينة الدسوقي

لم يكن الشيخ وليد صيام مجرد إمام للمسجد الأقصى المبارك، بل كان أحد الوجوه الدينية البارزة في مدينة القدس، حيث ارتبط اسمه لسنوات طويلة برسالة الدعوة والإرشاد وخدمة المصلين داخل أروقة المسجد الأقصى وساحاته.

وعرف الشيخ الراحل بدوره الفاعل في الإمامة والخطابة، إلى جانب نشاطه في تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، ما جعله يحظى بمكانة خاصة بين أهالي القدس وطلاب العلم ورواد المسجد الأقصى.

وخلال مسيرته الدعوية، ظل الشيخ وليد صيام حاضرا في مختلف المناسبات الدينية، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الهوية الإسلامية للمدينة المقدسة ومكانة المسجد الأقصى في وجدان المسلمين كما تميز بأسلوبه الهادئ وخطابه الوسطي الذي لاقى قبولا واسعا بين المصلين.

عشر محطات تلخص سيرة إمام الأقصى الراحل

تكشف مسيرة الشيخ وليد صيام عن سجل حافل بالعطاء الديني والإنساني، والتى تضمنت:

شغل منصب إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك لسنوات طويلة.

عُد من أبرز الشخصيات الدينية المؤثرة في مدينة القدس.

عمل واعظا ومعلما للقرآن الكريم والعلوم الشرعية.

ارتبط اسمه بخدمة المسجد الأقصى والدفاع عن رسالته الدينية.

كان من الوجوه المألوفة للمصلين في ساحات المسجد الأقصى.

ساهم في نشر قيم الاعتدال والتسامح من خلال خطبه ودروسه.

واصل أداء رسالته الدعوية رغم التحديات الصحية التي واجهها.

ابتعد تدريجيا عن الإمامة خلال السنوات الأخيرة بسبب المرض.

حظي بمحبة واحترام واسين بين المقدسيين ورواد المسجد الأقصى.

رحل في يونيو 2026 بعد مسيرة امتدت لعقود من العمل الدعوي وخدمة بيت المقدس.

إرث ديني وإنساني باقي

وبحسب تقارير فلسطينية، عانى الشيخ وليد صيام خلال السنوات الأخيرة من أزمة صحية أثرت على ظهوره المنتظم في إمامة المصلين، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار حضوره المعنوي وتأثيره في المجتمع المقدسي.

وعقب إعلان وفاته، سارعت مؤسسات دينية وإعلامية فلسطينية إلى نعيه، مشيدة بما قدمه من جهود في خدمة المسجد الأقصى المبارك وأهالي القدس. 

كما تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصورة توثق لحظات من إمامته للمصلين وخطبه داخل المسجد، في مشهد عكس حجم التقدير والمحبة التي حظي بها طوال مسيرته.

ويرى كثير أن رحيل الشيخ وليد صيام يمثل خسارة لأحد أبرز رموز العمل الديني في القدس، فيما سيبقى إرثه العلمي والدعوي شاهدا على سنوات طويلة قضاها في خدمة المسجد الأقصى المبارك والدفاع عن رسالته الروحية والحضارية.

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