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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يدين مصادقة إسرائيل على 2126 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

الأردن يدين مصادقة إسرائيل على 2126 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
الأردن يدين مصادقة إسرائيل على 2126 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
أ ش أ

 أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 2126 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مما يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لجهود حل الدولتين، وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1976 وعاصمتها القدس المحتلة.


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق مواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تعد تكريسا للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضا واضحا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين، وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.


ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية السلطات الإسرائيلية وحدة استيطانية جديدة الضفة الغربية المحتلة السفير فؤاد المجالي الأردن

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