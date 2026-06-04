مصطفى بكري: المنطقة تتجه لتصعيد سياسي ودبلوماسي والمرحلة تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المنطقة تمر بمرحلة وصفها بالتصعيد السياسي والدبلوماسي، مشيرًا إلى أن أهالي غزة لم ينسوا دور مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المسجد الأقصى تعرض لانتهاكات على يد قوات إسرائيلية، مؤكدًا أن له وضعًا دينيًا وتاريخيًا خاصًا، وأن أي محاولات لتغيير الواقع القائم تمثل، بحسب وصفه، “اللعب بالنار”.

الدفاع عن المسجد الأقصى

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب، من وجهة نظره، توحيد الصوت العربي، ليس فقط لحماية الأمن الإقليمي، ولكن أيضًا للدفاع عن المسجد الأقصى والقضايا المرتبطة به.