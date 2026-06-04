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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

دوري الأبطال والكونفيدرالية
دوري الأبطال والكونفيدرالية
محمد بدران

أكد الإعلامي إسلام صادق، نقلًا عن مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن نظام البطولات مستقر كما هو دون أي تعديلات جديدة.

وأوضح صادق، عبر حسابه على “فيسبوك” أن مديونيات نادي الزمالك لن تؤثر على مشاركته في البطولات الإفريقية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي نادٍ في العالم تم استبعاده من المشاركات القارية بسبب الديون، وأن مشاركة الأندية تخضع لمعايير ولوائح الترخيص وليس للمديونيات بشكل مباشر.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك سيشارك في البطولة الإفريقية المقبلة بدءًا من دور الـ32، وذلك نظرًا لوصوله إلى نهائي بطولة الكونفدرالية في النسخة الماضية، مؤكدًا أن مشاركة الفريق تأتي وفقًا للوائح المنظمة للبطولات، وبما يتماشى مع نظام الاتحاد الإفريقي طالما لم يصدر أي اعتراض رسمي من الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وفي المقابل، أوضح المصدر أن النادي الأهلي سيخوض منافسات بطولة الكونفدرالية بداية من دور الـ64، بعد خروجه من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي على يد الترجي التونسي، وذلك وفقًا للوائح التي تحدد مسار الأندية بناءً على نتائجها في النسخة السابقة من البطولات القارية.

ويأتي هذا التوضيح في ظل حالة من الجدل حول نظام المشاركة في البطولات الإفريقية وموقف الأندية المصرية من الرخص المالية واللوائح التنظيمية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الزمالك الاهلي دوري أبطال افريقيا الكونفدرالية

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