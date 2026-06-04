هل يشارك الأهلي فى دوري الأبطال؟ تصريحات مثيرة من فرج عامر

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي في طريقه إلى المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” استقر على زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فرج عامر عبر حسابه على موقع فيسبوك أن هناك توجهًا داخل الاتحاد الأفريقي للموافقة على قرار زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري الأبطال، على أن يتم التصديق النهائي على القرار خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف أن هذا التعديل المرتقب قد يفتح الباب أمام تغييرات في شكل ونظام البطولة خلال النسخ القادمة، بما ينعكس على فرص الأندية الكبرى، وفي مقدمتها الأهلي، في المشاركة بشكل أكثر انتظامًا داخل المنافسات القارية.

وأشار إلى أن القرار في حال اعتماده رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد يشكل تحولًا مهمًا في نظام البطولات الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بعدد الأندية المشاركة وتوسيع قاعدة المنافسة في البطولة.