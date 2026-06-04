طقس الجمعة والسبت 2026 في مصر.. حرارة مرتفعة ورياح مؤثرة

طقس الجمعة والسبت 2026 في مصر.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال يومي الجمعة 5 يونيو 2026 والسبت 6 يونيو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، مع نشاط للرياح على عدد من المناطق، إلى جانب بعض الظواهر الجوية التي تستوجب الانتباه خاصة خلال فترات الصباح الباكر.

وتشير التوقعات إلى أن البلاد ستشهد طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية، في حين يسود خلال ساعات الليل طقس معتدل إلى مائل للحرارة على معظم المناطق، وهو ما يتزامن مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على نطاق واسع في مختلف المحافظات.

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حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدد من الظواهر الجوية المؤثرة خلال الأيام المقبلة، يأتي في مقدمتها ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى على عدد من الطرق الرئيسية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية تتكون على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة خاصة في فترات الصباح المبكرة.

أمطار خفيفة ورياح على بعض المناطق

وأشارت التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وقد تكون هذه الأمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من محافظة الوادي الجديد بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% تقريبًا.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر خلال فترات متقطعة، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة.

وأكدت الهيئة أن فرص سقوط الأمطار تتلاشى اعتبارًا من غد الجمعة وحتى يوم السبت، لتبقى الشبورة المائية ونشاط الرياح وارتفاع درجات الحرارة أبرز الظواهر الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 5 يونيو 2026

تشير التوقعات إلى تسجيل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تبلغ 36 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 23 درجة.

وفي السواحل الشمالية تسجل الحرارة العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة.

أما مناطق شمال الصعيد فتسجل درجة حرارة عظمى تصل إلى 39 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 25 درجة.

وفي جنوب الصعيد تصل درجة الحرارة العظمى إلى 42 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 31 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 6 يونيو 2026

من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تبلغ 37 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 23 درجة.

وفي السواحل الشمالية تسجل الحرارة العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة.

أما شمال الصعيد فتبلغ درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى 27 درجة.

وفي جنوب الصعيد تسجل الحرارة العظمى 43 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 30 درجة.

تفاصيل طقس اليوم الخميس 4 يونيو 2026

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم الخميس 4 يونيو 2026 استمرارًا في الارتفاع بدرجات الحرارة على أغلب المناطق، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن الدرجات المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين.

وأضافت أن الطقس يكون معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة إلى مائل للحرارة خلال ساعات الليل.

كما تتكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض مناطق محافظة الوادي الجديد بنسبة حدوث تقترب من 20% على فترات متقطعة.

ولفتت إلى نشاط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر خلال فترات متقطعة.

وأوضحت كذلك وجود فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم في عدد من المحافظات

سجلت القاهرة درجة حرارة عظمى 36 درجة مئوية وصغرى 23 درجة.

وسجلت الإسكندرية درجة حرارة عظمى 31 درجة مئوية وصغرى 20 درجة.

وفي مطروح بلغت درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية، بينما سجلت الصغرى 20 درجة.

أما سوهاج فسجلت درجة حرارة عظمى 40 درجة مئوية وصغرى 26 درجة.

وفي قنا بلغت درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية، بينما سجلت الصغرى 26 درجة.

وسجلت أسوان درجة حرارة عظمى 42 درجة مئوية وصغرى 28 درجة.