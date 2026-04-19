بعد إصابة هاني شاكر.. هذه أبرز أسباب فشل التنفس

تصدر الفنان القدير هاني شاكر ، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تدهورت حالته الصحية مما أدى إلي الفشل التنفسي.

معلومات عن فشل الجهاز التنفسي

الفشل التنفسي هو حالة لا يتوفر فيها ما يكفي من الأكسجين، أو ما يزيد عن حاجتك من ثاني أكسيد الكربون في الجسم. قد يحدث فجأة (حاد) أو يتطور تدريجيًا (مزمن).

ويمكن أن تسببه العديد من الحالات المرضية الكامنة. يُعد الفشل التنفسي الحاد حالةً مهددة للحياة.

أسباب الفشل التنفسي

ويحدث الفشل التنفسي عندما يمنع شيء ما الجسم من إيصال الأكسجين إلى الدم أو التخلص من ثاني أكسيد الكربون منه.

وقد يعود ذلك إلى:

قلة تدفق الهواء أو الدم إلى الرئتين.

انسدادات أو ندوب أو تراكم سوائل في الرئتين.

عدم القدرة على التنفس بشكل صحيح أو بعمق كافٍ، قد تُسبب ذلك حالات مرضية تُؤثر على الرئتين، أو مشاكل في الأعصاب أو عضلات التنفس، أو إصابات في الصدر.

اضطرابات في تدفق الدم عبر القلب.