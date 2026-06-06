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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكرملين: سنرد بالمثل على استعداد الولايات المتحدة لاستعادة العلاقات مع روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

اعلن الكرملين، انهم سيودون بالمثل على استعداد الولايات المتحدة لاستعادة العلاقات مع روسيا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال إيجور بافلوف النائب الأول لمدير مؤسسة روسكونجرس، إنّ العقوبات المفروضة على روسيا دفعتها إلى حشد قدراتها وإمكانياتها، وإلى النظر إلى العالم بطريقة أكثر واقعية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية سلمى مروان، لقاء قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذا المزيج من الرؤية الواقعية والتقييم الموضوعي للأوضاع يشكل قوة دافعة وضمانة لتجاوز روسيا جميع الصعوبات التي تواجهها.

وأوضح بافلوف أن روسيا كانت على الدوام صديقة لجميع الدول الآسيوية، مشيراً إلى أن الظروف الحالية أتاحت لموسكو فهماً أعمق لكيفية العمل مع آسيا، ومعرفة النماذج الاقتصادية وآليات التعاون الأكثر فاعلية مع شركائها في المنطقة.

الكرملين الولايات المتحدة روسيا

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