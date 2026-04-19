عند الإصابة بـ فقر الدم (الانيميا)، قد لا يحتوي الجسم على عدد كافٍ من كريات الدم الحمراء، أو قد لا تعمل هذه الكريات بكفاءة. وعندما لا تتمكن كريات الدم الحمراء من نقل كمية كافية من الأكسجين إلى باقي أجزاء الجسم، قد تظهر الأعراض التالية:

علامات لا تتجاهلعا تدل على إصابتك بـ الانيميا الحادة

1-الارهاق:

حتى في حالات الأنيميا الخفيفة، قد يشعر المريض بتعب شديد وضعف عام. ويُعد الإرهاق من أولى العلامات الشائعة.

2-شحوب الجلد واللثة:

من الأعراض المبكرة أيضًا أن يصبح لون الجلد واللثة أكثر شحوبًا من المعتاد أو يميل إلى الاصفرار.

3-اضطرابات في درجة الحرارة:

مع تفاقم الأنيميا، قد يحدث تعرّق زائد أو برودة في اليدين والقدمين.

4-الدوخة:

قد تسبب الأنيميا المتوسطة الشعور بالدوار (كأن الغرفة تدور) أو الدوخة الخفيفة (كأنك على وشك الإغماء).

5-تسارع ضربات القلب:

بسبب نقص كريات الدم الحمراء، يضطر القلب للعمل بشكل أكبر لضخ الأكسجين إلى الجسم، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، وقد تصل الحالات الشديدة إلى عدم انتظام ضربات القلب.

6-طنين الاذن:

وهو سماع أصوات في الأذن رغم عدم وجود مصدر خارجي. ومع زيادة مجهود القلب لضخ الدم إلى الدماغ، قد يسمع المريض صوت تدفق الدم داخل الأذن الداخلية، وغالبًا ما يُوصف كـ"رنين"، لكنه قد يكون أشبه بنبض أو صوت اندفاع.

7-الصداع:

قد تؤدي الأنيميا المتوسطة إلى الشديدة إلى صداع متكرر. ومع ذلك، لا يُعد الصداع دليلًا قاطعًا على الإصابة بالأنيميا، لأنه قد يحدث لأسباب أخرى.

8-ضيق التنفس:

قد تسبب الأنيميا المتوسطة زيادة في سرعة التنفس، بينما في الحالات الشديدة قد يشعر المريض بعدم القدرة على التقاط النفس أو حتى ألم في الصدر.

المصدرDailyMedicalinfo