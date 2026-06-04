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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تعتزم زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة وتعزيز معدلات التبادل التجاري

الوزراء
الوزراء
كتب محمود مطاوع

نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مساء اليوم، الاحتفال الذي أقامته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة، وذلك بحضور السيد روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال السفارة الأمريكية، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والشخصيات العامة.

وخلال كلمته، نقل الدكتور حسين عيسى تهنئة الحكومة المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية قيادةً وحكومةً وشعبًا، معرباً عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار، مؤكدًا أن هذه المناسبة التاريخية تمثل فرصة لتجديد التأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، التي تمتد لعقود طويلة من التعاون البناء والعلاقات الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات لاسيما التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، في ظل رؤية مشتركة تدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، مؤكداً حرص الدولة المصرية على مواصلة تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية ويواكب الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان لتحقيق مزيد من الشراكات الناجحة.

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يوفر فرصًا واعدة أمام الشركات الأمريكية للاستثمار والتوسع في السوق المصرية.

وأضاف أن مصر تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة، وتعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

مصطفى مدبولي نائب رئيس مجلس الوزراء الاحتفال المتحدة الأمريكية

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