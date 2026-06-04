الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

نفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ما تردد خلال الساعات الماضية في بعض وسائل الإعلام المغربية بشأن صدور قرار رسمي بزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بداية من موسم 2026-2027.

وأكدت مصادر داخل الاتحاد الأفريقي أن الأنباء المتداولة حول تعديل نظام البطولة ومنح مقاعد إضافية لبعض الاتحادات الوطنية غير صحيحة، مشيرة إلى أن "كاف" لم يصدر أي قرارات رسمية تتعلق بزيادة عدد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من المسابقة القارية.

وأوضحت المصادر أن نظام المشاركة الحالي سيستمر كما هو دون أي تغييرات خلال الموسم الجديد، مع استمرار توزيع المقاعد وفقًا للتصنيف المعتمد للاتحادات الوطنية داخل القارة الأفريقية.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن دراسة الاتحاد الأفريقي مقترحات تقضي بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، ومنح بعض الدوريات الكبرى عددًا أكبر من المقاعد، إلا أن تلك الأنباء لم تجد أي تأكيد رسمي من جانب "كاف".

ويأتي هذا النفي ليضع حدًا للتكهنات التي انتشرت مؤخرًا حول إمكانية إجراء تعديلات واسعة على نظام مسابقات الأندية الأفريقية قبل انطلاق موسم 2026-2027.