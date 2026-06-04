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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسبانيا والعراق .. التشكيل الرسمي للمواجهة الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
حمزة شعيب

أعلن منتخبا إسبانيا والعراق التشكيل الرسمي للمباراة الودية التي تجمعهما مساء الخميس على ملعب ريازور بمدينة لا كورونيا الإسبانية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويدخل المنتخبان المواجهة بحثًا عن الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق منافسات المونديال، في ظل اقتراب ضربة البداية للبطولة العالمية.

تشكيل منتخب إسبانيا

جاء تشكيل المنتخب الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: جارسيا.

خط الدفاع: بورو، لابورتي، مارتين، جريمالدو.

خط الوسط: بيرنال، أولمو، جافي.

خط الهجوم: توريس، إيجلسياس، باينا.

تشكيل منتخب العراق

في المقابل، أعلن الجهاز الفني للمنتخب العراقي تشكيلته التي ضمت:

أحمد باسل، حسين علي، زيد تحسين، دوسكي، العماري، هاشم، زيد إسماعيل، ماركو فرج، بايش، علي جاسم، وعلي الحمادي.

بروفة أخيرة قبل المونديال

وتُعد المباراة محطة مهمة للمنتخب العراقي قبل انطلاق مشواره في كأس العالم، خاصة أنه يتواجد في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج، وهي مجموعة تُصنف ضمن الأقوى في البطولة.

أما المنتخب الإسباني، فيسعى للاستفادة من اللقاء في تجربة عدد من العناصر ورفع جاهزية الفريق قبل منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر.

تاريخ المواجهات

وسبق أن التقى المنتخبان في مناسبة رسمية واحدة فقط، عندما تواجهًا في بطولة كأس القارات عام 2009، ونجح المنتخب الإسباني في حسم اللقاء لصالحه بهدف دون رد حمل توقيع المهاجم ديفيد فيا.

إسبانيا العراق كأس العالم

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