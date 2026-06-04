محمد يحيى لطفي: بث الدوري المصري عبر 3 قنوات وتطوير شامل في النقل التلفزيوني

أكد محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة أن الموسم المقبل من الدوري المصري سيشهد طفرة كبيرة على مستوى النقل التليفزيوني، في إطار خطة تطوير شاملة تستهدف رفع جودة “المنتج الكروي” في مصر.

3 قنوات لنقل مباريات الدوري

وأوضح لطفي أن مباريات الدوري المصري سيتم نقلها عبر 3 قنوات تلفزيونية، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني جديد، يتيح للمشاهدين متابعة البطولات المحلية، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية استقبال بطولات أوروبية وعالمية عبر المنصة الرقمية.

كرة القدم صناعة وليست مجرد لعبة

وشدد رئيس الشركة المتحدة للرياضة على أن كرة القدم أصبحت صناعة متكاملة تعتمد على التسويق والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكدًا أن تطوير الدوري المصري يرتبط بشكل مباشر بتحسين جودة البث والتغطية الإعلامية.

تحسن المنتج الكروي

وأشار إلى أن التطوير الذي شهده قطاع البث التلفزيوني خلال الفترة الأخيرة انعكس بشكل إيجابي على صورة الدوري المصري، وساهم في تحسين مستوى “المنتج الكروي” ورفع قيمته التسويقية والإعلامية، بما يواكب التوجهات الحديثة في إدارة الدوريات حول العالم.