أول تعليق من مدرب ليفربول الجديد

أعرب الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني الجديد لنادي ليفربول، عن سعادته الكبيرة بتولي قيادة الفريق الإنجليزي، مؤكدًا أن فرصة العمل داخل "أنفيلد" تمثل تحديًا استثنائيًا لأي مدرب في عالم كرة القدم.

وقال إيراولا في أولى تصريحاته بعد توليه المهمة: "أنا متحمس للغاية لهذه الخطوة. الجميع يعرف حجم نادي ليفربول ومكانته كواحد من أكبر الأندية في العالم، لكن عندما تتعرف على النادي عن قرب وتفهم ثقافته بشكل أعمق، تدرك أنه نادٍ استثنائي بكل المقاييس".

وأضاف المدرب الإسباني أن ليفربول يمتلك عوامل جذب فريدة تجعله وجهة مميزة لأي مدرب، مشيرًا إلى أن جماهير النادي وأجواء المباريات واللاعبين أصحاب الجودة العالية، إلى جانب فرصة المنافسة على البطولات، كانت من أبرز الأسباب التي دفعته لخوض هذه التجربة.

وأوضح إيراولا أن فرصة تدريب لاعبين من الطراز العالمي والسعي لحصد الألقاب تمثل دافعًا كبيرًا بالنسبة له، مؤكدًا أن مثل هذه الفرص لا تتكرر كثيرًا في عالم كرة القدم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على حماسه لبدء العمل مع الفريق، مشيرًا إلى تطلعه لكتابة فصل جديد في مسيرته التدريبية مع ليفربول خلال الموسم المقبل.