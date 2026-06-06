أفرجوا عن أبو صفية.. رئيسة العفو الدولية تدين"القسوة" الإسرائيلية في غزة

دعت أجنيس كالامارد، رئيسة منظمة العفو الدولية، إسرائيل إلى إطلاق سراح الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، بعد ورود تقارير تفيد بنقله إلى الحبس الانفرادي في سجن نافها الإسرائيلي.

"لماذا يا ترى كل هذه القسوة؟" هكذا علّقت كالامارد في منشور على موقع إكس.

وتساءلت كالامارد: "لماذا يا ترى يفشل الذين يملكون القدرة على محاسبة السلطات الإسرائيلية على قسوتها تكراراً؟".

وأضافت: "يجب أن يكون الدكتور حسام أبو صفية مع أحبائه، وأن يعتني بالعديد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مهاراته. إن آخر مكان يجب أن يوضع فيه هو الحبس الإنفرادي".