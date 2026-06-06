الحرس الثوري يعلن قصف مقر الأسطول الخامس بالبحرين

أكد الحرس الثوري الإيراني أن 4 ناقلات نفط حاولت الخروج بصورة غير قانونية من مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأمريكي.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له : بعد تجاهل تحذيرنا استهدفنا ناقلة نفط وتوقفت فيما عادت السفن المخالفة الأخرى إلى الخلف

وأضاف الحرس الثوري الإيراني: مسيرات أمريكية استهدفت فجر اليوم محطة اتصالات في قشم وأخرى في سيريك بمقذوفين .

وزاد البيان الإيراني: قصفنا قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين ردا على قصف قشم وسيريك.

كما حذر الحرس الثوري الإيراني العدو من أنه في حال تكرار الأعمال العدائية ضد طهران فلن يكتفي برد محدود.

وأتم الحرس الثوري الإيراني بيانه قائلا : نحذر العدو من أنه سيكون المسؤول عن عواقب إغلاق مضيق هرمز أمام صادراته من النفط والغاز.