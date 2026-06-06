ترامب: قادة إيران أقوياء وسيضطرون لاتخاذ خطوات لم يتخيلوها يوما

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تبقى لدى إيران من صواريخ يتراوح ما بين 21% إلى 22% مما كانت تمتلكه قبل الحرب .

وقال ترامب لـ إن بي سي: ليس لدى قادة إيران من خيار سوى التوصل إلى اتفاق .و قادة إيران أقوياء لكنهم سيضطرون لاتخاذ خطوات لم يتخيلوها يوما إلا أن ذلك سيستغرق وقتا

وجدد ترامب تصريحاته بأن القوات الأمريكية نجحت في تدمير الجيش الإيراني بالكامل ، مضيفا " وما تبقى لديهم مجرد بضع صواريخ وطائرات مسيرة.

وختم الرئيس الأمريكي تصريحاته : نعلم بدقة عدد ومواقع ما تبقى من صواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع مصانعها.