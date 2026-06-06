ترامب : وصلنا إلى نقطة ستنهي الملف الإيراني بسرعة كبيرة للغاية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم الإنتهاء إلى حد كبير من معالجة ملف إيران بطريقة أو بأخرى .

وقال ترامب في تصريحات له : كان علينا تحييد سلاح نووي ذي قدرات عالية ولم نكن لنسمح بظهور دولة تمتلك حضورا نوويا هائلا.

وأضاف : إيران لا تمتلك قوات بحرية حاليا بعد إغراق 159 سفينة لها في قاع البحر خلال 4 أيام.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الحصار البحري الذي تفرضه القوات حاليا على إيران لا يصدق ولم يشهد العالم مثله من قبل.

وواد ترامب: الحسم بشأن ملف إيران قد يكون عبر اتفاق مكتوب أو عبر مسار أكثر صعوبة ، ووصلنا إلى نقطة سننهي فيها الملف الإيراني بسرعة كبيرة للغاية.

وختم : حسم الأمور مع إيران سيكون قويا للغاية بطريقة أو بأخرى . والمسار الأكثر صعوبة للحسم مع إيران قد يكون في الواقع الأسهل لتحقيق النتيجة.